Sie standen an vorderster Front, während andere zum Schutz vor Corona ins Home Office gehen konnten. Wie Pflegende die letzten Monate erlebt haben, schildert Bettina Harms, Chefin des gleichnamigen ambulanten Pflegedienstes, in der AZ-Serie. Ihr war es ein Bedürfnis, ihre Gedanken selbst zu formulieren.

AZ-Serie: So erlebe ich die Corona-Zeit Seit Monaten stellt Corona den Alltag der Menschen im Landkreis Gifhorn auf den Kopf. Die AZ hat einige Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Pflege, Verwaltung und Sport gefragt: Wie haben Sie Corona persönlich bislang erlebt? Welche Folgen hat die Pandemie für Ihren Beruf oder Ihre Aufgabe? Die Texte stammen aus eigenem Wunsch bei einigen Beiträgen aus eigener Feder der Betroffenen.

Das neue „Normal“ wirkt noch „surreal“

„Mein Jahr mit Covid 19 war eine persönliche und berufliche Herausforderung mit sehr gegensätzlichen Erfahrungen, vielen existentiellen Entscheidungen und wichtigen Erkenntnissen, die mich durchaus hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen. Im Rückblick ist es für mich noch immer etwas surreal – das neue „Normal“... Das inzwischen fast normale Bild von Menschen, die im öffentlichen Raum einen Mund-Nasen-Schutz tragen, meine Mitarbeitenden, die ihre ambulanten Einsätze mit einer FFP2 Maske fahren, unsere Tagesgäste in den Tagespflegen mit Maske betreuen und in den Wohngemeinschaften mit FFP2 Maske für Menschen mit Demenz sorgen. Vor einem Jahr kaum denkbar…und inzwischen eine unserer wirksamsten Möglichkeiten, die uns anvertrauten, häufig hochbetagten Menschen vor einer Infektion zu schützen.

„Die größte Krise fürs Unternehmen und auch für mich persönlich“

Mein persönlicher Rückblick ist untrennbar verknüpft mit meinem beruflichen, denn als Unternehmerin bin ich seit mehr als 26 Jahren mit Herzblut dem Pflegeunternehmen „ Bettina Harms“ und seinen Klienten, Patienten und Mitarbeitenden eng verbunden. Und auch wenn ich in den vielen Jahren schon einige Krisen bewältigt habe, so kann ich sagen, dass diese die bisher größte für das Unternehmen und auch für mich persönlich war und auch noch immer ist. Und gleichzeitig kann ich feststellen, dass es auch die beeindruckendste und die kreativste Zeit ist sowie die erneute Bestätigung, dass man die besten Lösungen als Team findet.

Der Arbeitsalltag musste komplett neu organisiert werden

Und als das ganze Land in den „Lock-Down“ ging, haben wir in Zeiten des Pflegekräftemangels noch mehr zu tun gehabt als je zuvor: Täglich gab es neue Erkenntnisse und Verordnungen zum Schutz vor dem Virus, die umgehend bekannt gemacht und umgesetzt werden mussten. Mitarbeitende mussten zu diesen Erkenntnissen per Video geschult werden, Notfallversorgungspläne wurden erstellt und Pandemiepläne aktualisiert, Angehörige und Klienten stets über die neuesten Sachstände informiert und beraten, Risikogruppen innerhalb der Mitarbeiter wurden identifiziert und freigestellt, die Mitarbeitenden der Verwaltung ins Homeoffice und Corona-Verdachtsfälle unter den Mitarbeitenden in Quarantäne geschickt, Kinderbetreuungen wurden organisiert, damit Pflegekräfte arbeiten konnten, Videochats für Angehörige organisiert, Telefonkonferenzen und Videokonferenzen organisiert ….und so ganz „nebenbei“ wurde das Unternehmen weiter digitalisiert.

Erzählen Sie uns Ihre Corona-Geschichte Seit mehr als einem halben Jahr hat Corona Arbeitswelt, Freizeit, Kita- und Schulbetrieb und nicht zuletzt das private Leben auf den Kopf gestellt. In der AZ-Serie „Corona & ich“ lassen wir Gifhorner zu Wort kommen, die schildern, wie sehr Corona ihr Leben beeinflusst hat. Möchten Sie Ihre Geschichte erzählen? Dann melden Sie sich unter dem Stichwort „Corona & ich“ per Mail an die Adresse stadt@aller-zeitung.de. Bitte vergessen Sie Ihre Kontaktdaten inklusive Telefonnummer nicht.

Dann war da noch der Kampf um Schutzausrüstung

Dazu kamen am Anfang der Pandemie die verzweifelten Versuche, Schutzausrüstung in ausreichender Menge zu beschaffen. Dieser Mangel an Schutzausrüstung war für meine Mitarbeitenden und für mich persönlich natürlich eine große emotionale Belastung, denn die Mitarbeitenden hatten berechtigte Sorgen um ihre eigene Gesundheit und die ihrer Familien. Umso großartiger war, was wir in dieser Situation erlebt haben: Viele Menschen haben aktiv mitgedacht und mitgemacht: Die Landfrauen und andere Unterstützer haben Stoffmasken genäht, es wurde Gummiband für den Mund-Nasen-Schutz über Social Media organisiert, Stoffkittel genäht, im Internet gab es Bastelanleitungen für Schutzvisiere, wir bekamen von fremden Menschen Masken, die sie im Baumarkt gekauft hatten und uns jetzt spendeten.

Der Tiefpunkt: Mitarbeiter wurden beschimpft als Superspreader

Ein ganz persönliches Highlight war ein von meinen Mitarbeitenden selbst produziertes Musik-Video mit dem Titel „WIR halten zusammen“, das sie bei Facebook gepostet haben. Natürlich gab es auch Tiefpunkte, zum Beispiel als Mitarbeitende beim Einkaufen als „Superspreader“ beschimpft wurden, nachdem es in Wolfsburg in einem Pflegeheim einen großen Corona Ausbruch gab. Das hat mich wirklich schockiert.

Auf das Klatschen hin muss die Politik nun dringend handeln

Und andererseits gab es jede Menge Applaus für Pflegekräfte…und ich muss zugeben, dass mich diese Aktion zunächst berührt und gefreut hat, weil ich es richtig und wichtig fand, den Pflegenden in dieser Zeit zu zeigen, wir denken an euch. Meine Hoffnung, die ich mit diesem Applaus verbinde, ist, dass die Gesellschaft, die Politiker und die Kostenträger nicht vergessen, wer bei den kranken und hochbetagten Menschen war, als der Rest der Republik im Homeoffice war, und sich ihrer Verantwortung bewusst sind, die ambulante Pflege endlich finanziell besser auszustatten!! Die notwendigen Schritte dafür müssen sehr schnell erfolgen, denn wir haben keine Zeit mehr zu verlieren: Wir müssen jetzt handeln statt klatschen, damit wir auch in der nächsten Krise genügend Menschen haben, die bereit sind, hochbetagte Menschen zu Hause zu pflegen.

Warum ich nach so vielen Jahren ohne Fortschritt in der Diskussion um bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung in der Pflege noch hoffnungsvoll bin? Weil die Politik in der Krise gezeigt hat, dass schnelles Handeln möglich ist – ich hoffe, dass das auch für die ambulante Pflege in Niedersachsen gilt.

