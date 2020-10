Gifhorn

Die Sorge um Angehörige treibt um: Da geht es Medizinern nicht anders als allen anderen Menschen in der Pandemie-Zeit. Doch Helios-Chefarzt Prof. Dr. Dietmar Urbach hat ziemlich zeitig eine besondere Beziehung zur Corona-Krise entwickelt. Sie treibt den Forscher in ihm an.

„Was ist, wenn mein 90-jähriger Vater das bekommt?“ Oder die 87-jährige Mutter? Und: „Wie gefährdet bin ich denn? Diese Fragen habe ich mir gestellt wie jeder andere auch“, sagt Urbach (59). Er und sein Bruder, beides Mediziner, haben die Eltern in deren Wohnhaus mit Garten gleich in eine Art freiwillige Quarantäne gesteckt. „Wir haben sie abgeschirmt, von Anfang an. Das war auch die richtige Reaktion.“ Die sich Urbach auch bei den Altenheimen frühzeitiger gewünscht hätte. Die Mutter einer Schwägerin habe Corona in einer Wolfsburger Einrichtung überlebt.

Zunächst stellten sie Einkäufe vor die Tür, später traf man sich mit fünf Meter Abstand im Garten mit den Eltern, schildert Urbach den vorsichtigen Umgang. Ganz isoliert seien die Eltern nicht gewesen. Sie blieben auch über Whatsapp in Kontakt. „Gut, wenn ältere Menschen da nicht den Anschluss verpassen.“

„Psychischen Druck hatte die gesamte Bevölkerung“

„Ich habe keine Panik gehabt“, sagt Urbach. Auch wenn in der ersten Zeit von einer weit höheren Sterblichkeitsrate ausgegangen wurde als jetzt. „Psychischen Druck hatte die gesamte Bevölkerung.“ Aber Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegesystem stünden ganz vorn. Vor allem in den Altenheimen. „Die hatten den allerhöchsten Druck.“ Sie hätten Heimbewohner sterben sehen. Auch in seinem Metier beobachte er Kolleginnen und Kollegen, an denen die Pandemie nicht spurlos vorbei gehe. „Vor allem in den Bereichen, wo Mitarbeiter mit vielen Patienten zu tun haben.“ Blut abnehmen, Verbände anlegen – bei Menschen, die möglicherweise ansteckend sind: „Eine unterschwellige psychische Anspannung. Unsicherheit ist immer eine psychische Belastung.“

Arbeitsalltag durcheinander gewirbelt

Auch auf seinen Arbeitsalltag hatte die Pandemie Auswirkungen. Urbach als Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie ist Spezialist für Arthrose, künstliche Gelenke und Schulterchirurgie. Diese Operationen fielen von einem Tag auf den anderen weg, da die Kapazitäten frei zu halten waren. „Ich hatte trotzdem sehr viel zu tun.“ Am Anfang war er gut damit beschäftigt, Schutzausrüstung und Spuckschutz-Glasscheiben zu organisieren. „Das hat richtig Zeit gekostet.“

Gifhorner forscht über Auswirkungen des Virus ’

Und dann ist da noch der Wissenschaftler in ihm, den eine Frage umtreibt: Wieso erkranken Menschen unterschiedlich stark an dem Virus? Eine am 2. April gestartete anonyme Online-Umfrage dazu will er in ein renommiertes internationales Medizin-Fachmagazin bringen. Eine Therapie für ihn sei dieses Projekt allerdings nicht. „Auf der einen Seite lenkt es ab, auf der anderen beschäftigt man sich ja noch mehr mit dem Problem.“

„Es bleibt unsicher“

„Man merkt es im Umfeld und bei sich selber, dass man etwas großzügiger wird bei Kontaktbeschränkungen.“ Doch Corona-müde sei er noch nicht, sagt Urbach. Vorsicht und Respekt vor dem Virus bleiben seiner Einschätzung nach angesagt. Er nimmt aber auch eine Hoffnung mit: „Unsere Bevölkerung verhält sich weitestgehend besonnen und vernünftig. Das gibt Hoffnung und hat Deutschland bisher recht gut davon kommen lassen.“ Alle sollten dabei am Ball bleiben. „Wir wollen keinen Lockdown mehr haben.“

Von Dirk Reitmeister