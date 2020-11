Gifhorn

Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten der Corona-Krise ist eine besondere Herausforderung. Der Gifhorner Kinderschutzbund durchlebt wie viele andere Einrichtungen auch ein Auf und Ab. In der AZ-Serie „Corona und ich“ schildert Johanna von Garrel, Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin, wie sie die letzten Monate erlebt hat.

Über ihre eigene Gesundheit hat sie sich keine Gedanken gemacht

Die 35-Jährige betreut eine Gruppe von Grundschülern Montag bis Donnerstag, Freitag ist Lernwerkstatt angesagt. Gemeinsames Mittagessen, Lernen und AGs gehören zum normalen Programm. Das hat sie – soweit es die jeweiligen Regelungen zuließen – stets aufrecht erhalten. Hatte sie jemals Sorgen um ihre eigene Gesundheit? „Nein, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Eher dass ich selbst Ältere anstecke.“ Zu wichtig sei ihr die kontinuierliche Arbeit mit den Kindern.

Anzeige

Spaß muss auch mal sein: Johanna von Garrel bietet für die Kinder weiter Angebote beim Kinderschutzbund. Quelle: Sebastian Preuß

Schon beim ersten Lockdown mit Schulschließungen taten sich nämlich Probleme auf. Nicht nur dass einige Kinder abgehängt worden seien, weil sie über keine fürs Homeschooling erforderliche Technik verfügten. Schnell habe sie gemerkt, dass da Kinder auf der Strecke bleiben. Überbrückt hat sie diese Phase, indem sie Kinder einzeln betreute. „Bei einigen hatten sich Hausaufgaben regelrecht aufgetürmt“, erinnert sie sich. Was die Kinder aber an erster Stelle entbehrt hatten, wurde ihr klar, als der Kinderschutzbund im Sommer wieder öffnete. „Den Kindern haben die Kontakte, die Bewegung gefehlt.“

Kinder als Virenverbreiter? Das findet von Garrel „nicht fair“

Wie Kinder in den letzten Monaten öffentlich dargestellt worden seien, das findet sie „nicht fair“. Sind die Kleinen die gefährlichen Virenverbreiter? „Das erzählen Kinder oft. Sie fühlen sich schuldig. Das ist nicht richtig.“ Und nun der Vorschlag aus Berlin, Kinder sollten vorerst nur Kontakt mit einem besten Freund haben. „Schwierig. Kinder brauchen doch auch Abwechslung, um zu wachsen und zu lernen“, findet von Garrel.

Umfrage nach dem ersten Lockdown gestartet

Die Zeit nach dem ersten Lockdown nutzte sie, um eine erste Bilanz zu ziehen. Die Umfrage bei Eltern und Kindern wertet sie gerade aus. Auch weil sie da schon geahnt habe, dass im Herbst die zweite Corona-Welle erneut starke Kontaktbeschränkungen bedeuten könnten. Aus der ersten Bestandsaufnahme zog der Kinderschutzbund schnell die Konsequenzen. Inzwischen sind Laptops, Handys und Computer da. Auch Videokonferenzen sind nun möglich.

Bei Schulszenario B ist jetzt jeder Tag anders

Aber noch darf Leben im Kinderschutzbund sein. Bis auf eine Woche. Da holte die Pandemie auch den Kinderschutzbund ein. Weil ein Kind positiv auf Corona getestet wurde, blieb die Einrichtung geschlossen. Jetzt heißt es, sich den neuen Schulmodellen anzupassen. Geteilte Klassen, Wechsel von Homeschooling zu Präsenzunterricht. Da heißt es den Überblick behalten, welches Kind nun an welchem Tag kommt. „Bei Corona muss man immer up to date sein“, sagt von Garrel lachend.

Auch Angebote für Jugendliche finden statt

Das Tragen der Masken ist inzwischen Routine. Aber die Sozialpädagogin merkt auch, dass damit schnell auch mal die Konzentration beim Lernen schwindet. Aber auch hier gehts pragmatisch zu. Die Räume der Einrichtung lassen es zu, dass ein Kind allein sitzen kann und daher ohne Maske schreiben kann. Etwas bedrückt würden gerade die Grundschüler sein. „Für die Entwicklung ist das nicht gut.“ Umso wichtiger, dass von Garrel die Stellung hält und auch Angebote für Jugendliche, die regelmäßig zu Gast sind, stattfinden können. „Das Letzte wäre es, hier einfach die Kinder im Stich zu lassen.“

Von Andrea Posselt