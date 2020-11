Gifhorn

Wie Menschen in Gifhorn die Corona-Zeit meistern, verfolgt die Gifhornerin Christina Lehne gerade aufmerksam in der AZ-Serie „Corona und ich“. Ihre Erlebnisse möchte sie auch gerne teilen und hat auch eine Idee, wie man triste Herbsttage in wenigstens digitaler Runde mit Frohsinn begegnen kann – mit ihrem Hobby Bridge.

Gifhornerin vermisst die geselligen Spielabende

Christina Lehne mag sich nicht beklagen. Sie komme „relativ gut“ bislang durch die Corona-Zeit. Die 65-Jährige genießt ihren Ruhestand, ist viel in der Natur unterwegs, liebt die Arbeit im Garten. Nur eines fehlt ihr ganz dolle – die geselligen Abende mit ihrer achtköpfigen Spielrunde in Gifhorn. Die vermisst sie nun schon seit Februar. Nun macht sie aus der Not eine Tugend und hat darin eine neue Aufgabe gefunden.

Bridge ist „wie Schach mit Karten“

„Mein Hobby ist Bridge. Bridge ist spannend, Gehirnjogging und eigentlich auch gesellig. Eigentlich! Aber in diesem Herbst ist ja bekanntlich alles anders“, wandte sie sich an die AZ. Bridge sei „grob gesagt so etwas wie Schach mit Karten“.

Auch online hat Bridge seinen Reiz

„Unter den Bridgespielern sind viele Seniorinnen und Senioren, für die Bridge eine schöne Abwechslung von der Alltagsroutine ist, die noch dazu geistig fit hält. Wenn ich diese – teilweise hochbetagten – Spieler vor mir sehe, denke ich nicht an deren Alter, sondern an den Gedankenaustausch und die Freude am gemeinsamen Hobby. Ja, und nun fehlt uns da auf einmal etwas zu Corona-Zeiten. Dies hat mich zu meiner neuen Aufgabe gebracht: Wir spielen jetzt Bridge im Internet! Das ist ganz was anderes als gemeinsam am Bridgetisch zu sitzen, aber es hat auch seinen Reiz!“

Durch Corona eine neue Aufgabe gefunden: Die Gifhornerin Christina Lehne hat ihr Hobby ins Internet verlegt – und wer möchte, kann dort bald mit ihr Bridge spielen. So sieht das Kartenspiel Quelle: privat

So viel Reiz etwa, dass sich ihre 92-jährige Mutter, die in Braunschweig lebt, auch zu den dreimal wöchentlich verabredeten Online-Spielen mit einklinkt. Dafür hat sie sich sogar einen neuen Computer angeschafft. Durch persönliche Kontakte spielen inzwischen auch Menschen in Mexiko, England und Kanada mit, berichtet die Gifhornerin. Highlight ist ein Turnier am Freitag gemeinsam mit Spielern aus Bath in England, die die Gifhorner persönlich kennen. „Gerade zu Zeiten von Brexit tut es gut, diese persönlichen Kontakte zu pflegen.“

Erstaunlich schnell haben die Senioren das Spielen im Internet gelernt

Ihr erstes Fazit: „Ich finde es wunderbar, mit wie viel Elan und Ausdauer sich die meisten unserer Spielerinnen und Spieler mit der neuen Situation arrangiert haben! Sie haben gezeigt, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören, und sich in kurzer Zeit mit der für sie ungewohnten Welt des Online-Bridgespielens vertraut gemacht.“

Nun möchte Christina Lehne auch anderen Freude bereiten

Ja, da mussten erst die Tücken der Technik beherrscht werden. Aber auch das bekommt Christina Lehne inzwischen hin. Sie geht in ihrer neuen Aufgabe richtig auf. Und möchte nun die Freude am Online-Bridge mit interessierten Gifhornern teilen. „In diesem Coronaherbst, der kommenden dunklen Jahreszeit, ist doch solch eine Herausforderung eigentlich genau das Richtige“, ermuntert sie alle zwischen acht und 80.

Sogar einen Workshop hat die Gifhornerin extra gemacht

Dafür hat sie auch schon einen Workshop im Internet verfolgt, um Neulingen das Spiel nahe zu bringen – kostenlos. Wer langfristig Spaß an Bridge hat, ist dann gerne in der Gifhorner Spielrunde willkommen in der Zeit nach Corona. „Das wird vermutlich noch dauern, aber so ist es doch ein schöner Ersatz.“ Nähere Infos und Kontakt per Email unter tina.lehne@gmx.de.

Von Andrea Posselt