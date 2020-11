Das Abitur an der IGS Sassenburg machte er mitten in der ersten Phase der Corona-Krise, den Aufbruch in die große Freiheit mussten er und seine Freunde bescheiden feiern – in der AZ-Serie „Corona und ich“ schildert der Gifhorner Elias Genähr, wie es ihm inzwischen geht, wie er in die Zukunft blickt.