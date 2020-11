Brenneckenbrück

Bleibt die Familie gesund, und wird die Ernte überhaupt eingefahren? Gerade für Landwirte, die auf Saisonkräfte aus Osteuropa angewiesen sind, stellen sich in Corona-Zeiten diese Fragen. Unternehmer Bastian Ehrhardt vom Gut Brenneckenbrück gibt sich keinen Illusionen hin: Die Zeit der schlaflosen Nächte ist noch nicht vorbei. Ihm ist aber auch klar: „Anderen geht es noch schlimmer.“

Je näher die Weihnachtszeit rückt, desto häufiger grübelt Ehrhardt auch dann noch, wenn er eigentlich zur Ruhe kommen sollte. Doch es ist nicht so sehr die Frage, ob seine Weihnachtsbäume Absatz finden, die ihm gerade durch den Kopf geht. Seine polnischen Mitarbeiter haben 72 Stunden Zeit, zuhause ihre Familie zu besuchen, ohne zweimal in Quarantäne zu müssen – zuerst in Polen, nach der Rückkehr in Deutschland. „Ich hoffe, dass es so bleibt.“ Doch er ist sich nicht sicher, ob nicht schon morgen diese 72-Stunden-Kulanz gekippt wird. „Es macht einem echt graue Haare, dass es jede Woche eine neue Verordnung gibt.“

Freiwillige vor: Mit einheimischen Spargelstechern hat Bastian Ehrhardt vom Gut Brenneckenbrück gute Erfahrungen gemacht. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Quarantäne ist ein Thema beim landwirtschaftlichen Unternehmer. Nicht nur, weil er, seine Familie und auch Mitarbeiter schon eine hinter sich haben – wenigstens ohne einen Krankheitsfall. „Quarantäne schreckt die Leute ab“, ist seine Erfahrung aus der Spargelsaison. „Wir haben am Anfang überlegt, sie ausfallen zu lassen.“ Wer würde schon aus Rumänien zur Arbeit auf einem deutschen Spargelacker kommen, wenn er dafür wochenlang in Quarantäne müsste? Doch Ehrhardt sollte überraschende Erfahrungen machen.

Letztendlich habe er die Spargelernte mit der Hälfte des Stammpersonals gewuppt – und mit freiwilligen Einheimischen. Seinem ungewöhnlichen Aufruf im April folgten Studenten, Hausfrauen, Asylbewerber und Kurzarbeiter aus der damals schon zwangspausierenden Gastronomie. Und das lief besser, als er gedacht hätte. Kein Vergleich zu jenen unmotivierten Hartz-IV-Langzeitarbeitslosen einer Fördern-und-Fordern-Maßnahme vor vielen Jahren, die zum Arbeitseinsatz verdonnert worden waren und sich die kargen Löhne noch gegenrechnen lassen mussten. „Ich kann verstehen, dass das nicht funktioniert hat.“

Spargelernte mit freiwilligen Einheimischen lief erstaunlich gut

Mit seinen jetzigen Neulingen dagegen lief es, wenn auch nicht so flott und ausdauernd wie mit den Profis. Sechs Studenten hat er bereits für die kommende Spargelsaison gebucht, auch drei oder vier Hausfrauen und Rentner wollen wieder mitarbeiten. Ehrhardt ist sich sicher, 2021 wieder auf sie angewiesen zu sein. Es ist noch nicht vorbei, sagt er über die Corona-Pandemie. Auch im kommenden Frühjahr werde er wieder Mühe haben, seine Profis aus Rumänien und Polen über die Grenze zu bekommen. Und der Impfstoff? „Wenn ihn jemand als letzter bekommt, dann Saisonarbeiter.“

Landwirtschaft kaum im Homeoffice möglich

Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der landwirtschaftliche Unternehmer Ehrhardt, der auch in Fleischvermarktung tätig ist. Allein der Gedanke, dass ein beträchtlicher Teil seiner Leute mal in Quarantäne müsste – „Das kann ich nicht alles über Homeoffice auffangen“ – habe manche Nachtruhe gekostet.

Der Spargelverkauf lief: „Gegessen wird immer“

Ehrhardt will nicht jammern, anderen gehe es schlimmer. „Denen geht das Geld aus.“ Er habe seine Spargelsaison nicht aufgeben müssen und jede Menge verkauft. „Gegessen wird immer.“ Statt Gastronomie habe er in Direktvermarktung Privatkunden beliefert, die ordentlich nachgefragt hätten.

Ehrhardt hat in seinem persönlichen näheren Kreis einen Risikopatienten, den er seit der Krise nur noch telefonisch erreicht. „Das geht uns schon sehr nahe“, sagt er über die persönlichen Folgen. „Ich nehme das Virus ernst, es ist gefährlich.“ Er wolle sich auf jeden Fall impfen lassen und bei seinen Angestellten auch dafür werben.

