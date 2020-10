Gifhorn

Diszipliniert bleiben, umsichtig sein und Verzicht sogar in doppelter Hinsicht üben: Die Corona-Krise verlangt Feuerwehrleuten viel ab. Gifhorns Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser erläutert der AZ, warum es sogar wichtig ist, die Füße still zu halten und zu Hause zu bleiben, wenn der Alarm kommt – auch wenn es gestandenen Brandschützern schwer fällt.

Wird Schaffhauser darauf angesprochen, was ihm in der Corona-Krise am meisten Sorge bereitet, nimmt er gleich Fahrt auf. Verschwörungstheoretiker bringen ihn auf die Palme. „Die alles besser wissen, alles leugnen und mit dem Leben anderer Menschen spielen.“ Da kann er nur den Kopf schütteln. „Ich mag die Masken auch nicht und bin froh, wenn ich ohne atmen kann.“ Aber sie seien nun mal ein Schutz. „Würde sich jeder mit gesundem Menschenverstand an die Regeln halten, hätten wir es vielleicht schon ausgestanden.“

Nun ist Schaffhauser keiner, der von sich behaupten kann, er kenne niemanden mit Covid-19-Erkrankung. Er weiß es besser. Ein Nachbar habe es ohne Symptome durchgestanden, ein Arbeitskollege habe „richtig Probleme mit brennender Haut und Kurzatmigkeit“ gehabt. Er will sich das Virus nicht einfangen, denn niemand könne sicher sein, dass es ihn nur leicht treffe und er Job und Hobbys danach behalte. „Wir sind sehr vorsichtig geworden“, sagt Schaffhauser über seinen privaten Alltag in der Familie.

AZ-Serie: So erlebe ich die Corona-Zeit Seit Monaten stellt Corona den Alltag der Menschen im Landkreis Gifhorn auf den Kopf. Die AZ hat einige Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Pflege, Verwaltung und Sport gefragt: Wie haben Sie Corona persönlich bislang erlebt? Welche Folgen hat die Pandemie für Ihren Beruf oder Ihre Aufgabe? Die Texte stammen aus eigenem Wunsch bei einigen Beiträgen aus eigener Feder der Betroffenen.

Wer den Respekt verliert, wird unvorsichtig

Angst hat Schaffhauser nicht, aber Respekt. Da ist er ganz Feuerwehrmann. Wer sich ängstige, mache Fehler, wer den Respekt verliere, werde unvorsichtig. Gifhorns Ortswehr habe Respekt und sei vorsichtig, sagt Schaffhauser. Sie ist in zwei Gruppen eingeteilt, deren Mitglieder jeglichen Kontakt meiden. „Damit wir weiter einsatzbereit sind.“ Denn sollte irgendwann das noch nicht Geschehene eintreten, dass in einer Gruppe eine Einsatzkraft positiv sei, wäre die zweite Gruppe davon nicht betroffen. So blieb bei dem Großbrand bei Gmyrek im Mai die zweite Gruppe zuhause – obwohl die Kameraden am liebsten mit rausgefahren wären, sagt der Ortsbrandmeister. „Die Mannschaft hat meinen Respekt, wie sie damit umgeht.“

Erzählen Sie uns Ihre Corona-Geschichte Seit mehr als einem halben Jahr hat Corona Arbeitswelt, Freizeit, Kita- und Schulbetrieb und nicht zuletzt das private Leben auf den Kopf gestellt. In der AZ-Serie „Corona & ich“ lassen wir Gifhorner zu Wort kommen, die schildern, wie sehr Corona ihr Leben beeinflusst hat. Möchten Sie Ihre Geschichte erzählen? Dann melden Sie sich unter dem Stichwort „Corona & ich“ per Mail an die Adresse stadt@aller-zeitung.de. Bitte vergessen Sie Ihre Kontaktdaten inklusive Telefonnummer nicht.

Die Notfallseelsorge ist nicht gestrichen

„Was uns wichtig ist, ist die Gesundheit der Kameraden. Da versuchen wir alles.“ Damit meint Schaffhauser nicht nur Schutzmasken und -anzüge. Es gebe nach psychisch belastenden Einsätzen weiterhin Treffen zum Ausquatschen. Auch die Notfallseelsorge sei bei Bedarf dabei. Das gehört für Schaffhauser zur Gesundheitsvorsorge dazu. Ansonsten steht das Miteinander unter dem Zeichen der Pandemie. „Die Freiwilligkeit baut auf Kameradschaft auf. Doch seit 5. März haben wir den Stecker gezogen.“ Wenn die Zahlen nun weiter steigen, müssten zaghaft wieder aufgenommene Dienste der Abteilungen neu überdacht werden. Der Kontakt untereinander fehle. „Das sagen viele.“

Die Verantwortung von Sicherheitsorganen

Es geht nicht nur um den Kontakt der Feuerwehrleute untereinander. Sie seien Sicherheitsorgane und schränkten deshalb auch persönliche Kontakte im eigenen Freundes- und Angehörigenkreis ein, sagt Schaffhauser. Eine doppelte soziale Belastung. Dem Ortsbrandmeister ist dabei wichtig: „Wir sind nicht für uns da, wir sind für die Leute da.“

Von Dirk Reitmeister