Gifhorn

Verpackt in die Gratulation zum Zertifikat für Gifhorn als „Fairtrade-Stadt“ fordert der Gifhorner AZ-Leser Thomas Bollmann die Stadt auf, sein Herzensanliegen – auch finanziell – zu unterstützen: die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer.

Es ist ein starkes Zeichen für Weltoffenheit und Verantwortungsbewusstsein, dass Gifhorn „Fair Trade Stadt“ geworden ist. Danke dafür an die Grünen und die CDU, die hierfür eine Mehrheit im Rathaus bildeten. Wer die Fluchtursachen ernsthaft bekämpfen will, muss auch faire Handelsbeziehung einfordern und mit gutem Beispiel vorangehen. Leider ist diese Erkenntnis aber noch nicht in der Gifhorner SPD angekommen. Die Sprecherin der SPD, Sabine Irmler, fragte in der Sitzung: „Was hat die Stadt Gifhorn davon?“ Und so stimmte die SPD am 7. Dezember 2020 zusammen mit der AfD und ULG gegen den Antrag „Fair Trade Stadt Gifhorn“.

„Jetzt wäre es an der Zeit, dem Bekenntnis Taten folgen zu lassen“

Die jetzige „Fairtrade-Stadt Gifhorn“ hatte schon zuvor mit ihrem Bekenntnis zum „Sicheren Hafen der Seebrücke“ ein wichtiges Signal gesetzt. Jetzt wäre es an der Zeit, diesem Bekenntnis auch Taten folgen zu lassen. Gifhorn hat einen Arche-Preis aus der Taufe gehoben. Die „Arche“ war bekanntlich ein Schiff, das laut der Bibel die Schöpfung durch eine aktive Seenotrettung bewahrte. Lassen wir den Worten Taten folgen.

Die Stadt Osnabrück ist letzte Woche dem „ Bündnis Städte Sichere Häfen der Seebrücke“ beigetreten und hat dem Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“ für dieses Jahr 5000 Euro an Unterstützung zugesagt. Dieser Betrag sollte auch Gifhorn die Menschenrettung wert sein. Pastorin Sandra Bils schrie es am Ende ihrer Predigt auf dem Dortmunder Kirchentag ins Mikrofon „Man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt“.

Bollmann fordert Unterstützung für die Seenotretter

Die ehrenamtlichen NGO Seenotretter*innen können dem menschlichen Versagen der EU nicht teilnahmslos zusehen und riskieren für die Lebensrettung von schiffbrüchigen Flüchtlingen ihr eigenes Leben. Mehrfach wurden sie bei Seenotrettungen von libyschen Banditen der „Küstenwache“ beschossen und leben immer mit der Angst, dass es beim nächsten Mal nicht „nur“ Warnschüsse sind. Wir dürfen sie nicht allein lassen.

Von AZ-Leser Thomas Bollmann