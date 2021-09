Gifhorn

Zur Kundgebung und dem anschließenden Demonstrationszug durch Gifhorn, die angekündigt war als Demo gegen die Maskenpflicht für Kinder, schickt Ute Gaschler diesen Leserbrief:

Ich habe lange überlegt, ob es Sinn macht, sich zu den Ansichten der Corona-Leugner und Impfgegner zu äußern. Aber wenn ich höre, dass diese Menschengruppe jetzt auch in Schulen und Kindergärten die Mitarbeiter attackieren, möchte und muss ich mich dazu äußern.

„Von den Kindern und Jugendlichen können wir zurzeit viel lernen“

Bedenklich finde ich es, dass die Kinder dazu benutzt werden, um die verqueren Ansichten der Erwachsenen in der Öffentlichkeit kund zu tun, die die Maskenpflicht betrifft. Von den Kindern und Jugendlichen können wir zurzeit viel lernen. Sie zeigen Mitgefühl und Verständnis, ertragen die Maßnahmen, die die Pandemie mit sich bringt, mit viel Einsicht und Geduld. Gerade diese Gruppe sollten wir Erwachsenen schützen, indem wir Masken tragen und uns impfen lassen.

Lesen Sie auch 300 Teilnehmer demonstrieren in Gifhorn gegen Corona-Maßnahmen

Ich gehöre zu der Gruppe in unserer Bevölkerung, die an Krebs erkrankt ist. Während der schweren Coronakrise mussten wir um unsere Therapien bangen. Operationen und andere nötige Maßnahmen, die zur Heilung und Genesung beitragen, wurden abgesagt und verschoben. Können sich diese Leugner nur ansatzweise vorstellen, was das bedeutet?

Menschen mit Empathie, Verständnis und Verstand

Ich bin meiner Familie, meinen Freunden und Bekannten sehr dankbar, dass sie Maske tragen, Abstand halten und sich impfen lassen. So habe ich es bis jetzt geschafft, mich nicht zu infizieren. Ich bin von Menschen umgeben, die Empathie, Verständnis und Verstand besitzen. Ich bin allen Menschen dankbar, denen ich begegne, die Masken tragen und geimpft sind. Sie schützen mein Leben und das Leben anderer Menschen. Alle Maskenträger und Geimpfte sollten darauf stolz sein, dazu beizutragen, dass die Menschen gesund bleiben.

So lange ich mich vor eine Schule und auf einen Marktplatz stellen kann und frei meine Meinung äußern kann, sehe ich meine persönliche Freiheit, trotz Maske, nicht in Gefahr. Meine persönliche Freiheit hört aber da auf, wo ich durch mein Verhalten andere Menschen gefährde. Auch Corona-Leugner sind schon am Coronavirus verstorben. Das Virus unterscheidet nicht! Nochmal an alle Geimpften und Maskenträger: danke!

Von AZ-Leserin Ute Gaschler