Die Argumentation von Karsten Hoffmann zum Funkmast in Winkel hat die Bürgerinitiative 5G-frei Landkreis Gifhorn „fassungslos“ gemacht, wie sie in einem Leserbrief schreibt, unterschrieben von der Sprecherin der Bürgerinitiative Nicole Wolf.

Seit mehr als 40 Jahren wohne Herr Hoffmann nun in dem schönen Ortsteil und er hätte immer gewusst, wohin er gezogen ist, nämlich 200 Meter Luftlinie vom geplanten Mast. Also, so viel Voraussicht, zu wissen, dass in 40 Jahren dort ein Funkmast entstehen wird, ist wirklich beeindruckend. Insbesondere in den 90er Jahren hätte er in einem demokratischen Prozess gegen persönliche Anfeindungen infrastrukturelle Dinge umgesetzt und er führt stolz aus, dass heute alle davon profitieren. Prima, auch beim Bau eines Mobilfunkmasts gelten demokratische Prozesse, und die Zahl der bisherigen Unterschriften, die sich auf Basis berechtigter Kritik dagegen aussprechen, zeigt, dass die Gegenwehr massiv ist. Niemand hat etwas gegen technologischen Fortschritt. Wenn dieser allerdings die Freiheit und Gesundheit anderer einschränkt, dann muss man darüber reden. Das ist Demokratie.

Zentraler Aspekt des Widerstands ist die Gefährdung der Gesundheit

Es handelt sich demnach keinesfalls um Widerstand gegen die Zukunft, sondern um Widerstand aufgrund Gesundheitsgefahren, welche Herr Hoffmann mangels Hintergrundwissen nicht kennt. Umso wichtiger, diesen zentralen Aspekt des Widerstands herauszuarbeiten.

So schreibt Herr Hoffmann, es gäbe keine wissenschaftlich belegten Studien über die Strahlengefährdung, liegt damit aber völlig daneben. Die wissenschaftliche Studienlage ist erdrückend. Erst im Dezember 2020 untersagte das Hanseatische Oberlandesgericht Bremen Prof. Lerchl und der Mobilfunkindustrie, weiter zu behaupten, die Reflexstudie aus 2008, welche DNA-Schäden durch Mobilfunkstrahlung nachweist, sei gefälscht. Durch Mobilfunkstrahlung verursachte DNA Schäden wurden durch weitere Studien danach bestätigt. Genauso wie die krebserzeugende Wirkung. Herr Hoffmann möge einen Blick in die kategorisierte Studiendatenbank www.emfdata.org werfen und sich über die Vielzahl an Studien informieren, bevor er wieder eine solche Falschaussage in den Raum stellt. Gern laden wir Herrn Hoffmann zu einem unserer Treffen – jeden dritten Dienstag im Monat, 19 Uhr ins Mehrgenerationenhaus – zum Austausch ein.

Bürgerinitiative bekräftigt Argument des Immobilienpreisverfalls

Auch das Argument des Immobilienpreisverfalls leugnet er und vergleicht es mit der Tatsache, dass die Immobilienpreise tatsächlich gestiegen sind. Das gilt vielleicht für Herrn Hoffmann, der nach eigenen Aussagen seit 40 Jahren dort wohnt. Herr Hoffmann wird wohl selbst einsehen, dass sein Vergleich hinkt, sobald er diesen für junge Familien, die ihre Immobilie erst vor einigen Jahren erworben haben, anwendet.

