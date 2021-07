Gifhorn

Zum Kommentar des AZ-Redakteurs Dirk Reitmeister „Gegen den Klimawandel gibt es keinen Impfstoff“ kommt Zustimmung von AZ-Leser Hagen Schink.

Vielen Dank für Ihren Kommentar. Ich stimme Ihrer Einschätzung zu, dass wir es ohne eine grundsätzliche Änderung der allgemeinen Lebensführung nicht schaffen werden, die Klimakrise zu lösen. Allerdings handelt es sich dabei weder um einen Verzicht noch um eine Einschränkung.

Die Wörter Verzicht und Einschränkung implizieren, dass jemand etwas nicht in Anspruch nimmt, was ihr oder ihm zusteht. Wenn wir verzichten oder uns einschränken, dann geben wir etwas auf, auf das wir ein Anrecht haben. Im Bezug auf die Klimakrise ist das aber gerade nicht der Fall, denn in Deutschland nutzen wir Ressourcen weit über das uns zustehende Maß.

Der Ressourcenverbrauch ist deutlich zu hoch

Laut der Website earthovershootday.org würde es die Ressourcen von 2,9 Erden brauchen, wenn alle Menschen so lebten wie wir in Deutschland. Wir müssen uns also nicht in Verzicht üben oder uns einschränken, wir müssen unsere Verschwendung stoppen.

Als Gesellschaft missbilligen wir es, wenn jemand ein Leben über die eigenen finanziellen Mittel hinaus führt. Wenn wir diese Missbilligung verallgemeinern und auch auf natürliche Ressourcen anwenden, werden wir schnell zahlreiche Möglichkeiten zum maßvolleren Umgang mit den uns anvertrauten Ressourcen finden. Denn uns in Deutschland gehört nicht die Welt, nicht die eine und schon gar nicht das 2,9-fache von ihr. Wir würden also nicht verzichten oder uns einschränken, sondern zurückgeben, was wir uns zu unrecht aneignen.

Von AZ-Leser Hagen Schink