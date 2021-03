Gifhorn

Der Artikel, dass Kreuzfahrt-Urlauber sich kostenlos im Gifhorner Helios-Klinikum testen lassen können, regt den Gifhorner Schüler Philip Knotz extrem auf. Sein Fazit daraus: Kinder und Jugendliche sind der Politik offensichtlich doch nicht so wichtig, wie diese es immer wieder betont.

Mit Verwunderung musste ich auf der ersten Seite des Gifhornteils vom 11. März die große Überschrift „Vor Kreuzfahrten: Helios-Klinikum in Gifhorn testet Urlauber kostenlos“ lesen. Keine Pointe.

Mehr als zwei Monate in nahezu vollständiger Isolation ist unzumutbar

Ich bin einer der Schüler, der wie fast alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland kein Schulgebäude von Innen gesehen hat, zum Lernen zu Hause bei fast gleicher Benotung verdonnert wurde und jetzt, unter fragwürdigen Schutzbedingungen, endlich wieder in die Schule zurückkommt. Zwei Monate zu Hause lernen sind schon für mich eine Farce, zwei Monate zu Hause lernen für Grundschülerinnen und Grundschüler oder Leistungsschwächere sehen dementsprechend noch düsterer aus. Mehr als zwei Monate in nahezu vollständiger Isolation nur in Kontakt zu eigenen Eltern und Geschwistern ist unzumutbar. In der Süddeutschen Zeitung las ich neulich, dass sich bereits vor dem zweiten Lockdown mehr als ein Drittel von Jugendlichen und jungen Erwachsenen einsam fühlten, in einer Umfrage zwischen Elf- und 17-Jährigen gaben mehr als 70 Prozent seelische Belastung an.

Trotz alle dem haben wir, die viel kritisierte Jugend, die Füße still gehalten, wir halten sie immer noch still, rennen nicht wie bescheuert durch Fußgängerzonen und leugnen die Existenz eines hochansteckenden Virus und halten uns akribisch an Hygiene und Abstandsregeln. Wir geben unsere eigene Jugend für das Wohl aller anderen auf. Zusätzlich dürfen wir in den kommenden Jahrzehnten die gemachten Schulden ausbaden, wenn die heute noch geretteten Achtzigjährigen längst tot unter der Erde liegen. Na toll, danke.

Das ist verantwortungslos, respektlos und ignorant

Nun zurück zu diesem Kreuzfahrtreisen-Test-Angebot: Wie respektlos kann man sich uns gegenüber eigentlich verhalten? Zum Schulstart kriegt es weder Politik noch Schulträger noch private Initiative hin, sinnvolle Massentests an Schulen durchzuführen, wenn ich aber statt Schule eine Kreuzfahrt antrete, werde ich nebenbei noch getestet? Getestet in einem Krankenhaus, das eigentlich Interessen im Gemeinwohl vertreten sollte? Abgesehen von der verantwortungslosen, schaurigen Klimabilanz dieser Kreuzfahrtriesen, wie Aida und Co., ist das verdammt noch Mal verantwortungslos, respektlos und ignorant gegenüber Kindern und Jugendlichen in Zeiten wie diesen. Hier zeigt sich das wahre Gesicht, wenn es wieder heißt: Schule, Kinder und Jugendliche sind euch in der Corona-Pandemie besonders wichtig. Nein, wir sind es euch nicht. Wir sind euch nicht wichtig.

Von AZ-Leser Philip Knotz