Gifhorn

Dass sich immer wieder Warteschlangen am Gifhorner Impfzentrum bilden, führt AZ-Leser Roland Blume auch darauf zurück, dass keine gemeinsamen Impftermine für Ehepaare vereinbart werden können.

Wartezeiten könnten deutlich reduziert werden, wenn Ehepaare einen gemeinsamen Termin zur Impfung bekämen. Meine Frau um 11.45 Uhr und ich um 12.30 Uhr. Das heißt, ich müsste 45 Minuten draußen in der Kälte warten, um Einlass zu bekommen. Welch ein Blödsinn. Die Beratung ist für beide gleich und beim Formular-Ausfüllen hilft man sich gegenseitig. Nur das Impfen wäre getrennt, das dauert nur zwei Minuten. Ersparnis an Zeit: 40 Minuten. Keine Firma würde so planen.

Ansonsten waren alle Beteiligten sehr freundlich und hilfsbereit.

Von AZ-Leser Roland Blume