Wahrenholz

Zu den Corona-Regeln und Test-Vorgaben äußert sich AZ-Leser Mario Toborg, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Gifhorn, kritisch.

Seit vorletztem Montag muss jede Person vor dem Zutritt einer öffentlichen Einrichtung den Nachweis eines negativen Corona-Tests vorweisen, der nicht älter als ein Tag sein darf. So ist zum Beispiel für jeden Besuch eines Baumarktes, der vielleicht eine halbe Stunde dauert, in dessen geräumiger Halle die Kunden-Zahl begrenzt ist, eine aktuelle Test-Bescheinigung eines Testzentrums, einer Apotheke oder Arztpraxis nötig. Für Schulkinder aber, die mehr als einen halben Tag gemeinsam in kleineren Räumen verbringen und auf dem Schulweg in vollen Bussen sitzen, reicht zweimal wöchentlich ein Test, den lediglich die Eltern zu bestätigen haben. Sollten Schülerinnen und Schüler (und ihre Angehörigen) nicht auch bestmöglichen Gesundheitsschutz erhalten durch regelmäßige Tests vor Betreten der Schule?

