Gifhorn

Ein positives Echo gibt der Gifhorner Arndt Böhme nach dem Ramadanfest-Garten in der christlich-muslimischen Kindertagesstätte Abrahams Kinder – er hält diese Kita für gesellschaftlich wichtig.

Es gibt Leute, die glauben „Eine Christlich-Muslimische Kindertagesstätte brauchen wir hier nicht“. Denen entgegne ich: „Wenn diejenigen, die dieser Tage vor den Synagogen in unserem Land antisemitische Parolen skandierten, in einen Jüdisch-Christlichen oder auch Jüdisch-Muslimischen Kindergarten gegangen wären, hätte es diese gefährlichen Ausschreitungen nicht gegeben.“ In diesem Sinne: Schön, dass es Euch gibt, „Abrahams Kinder“!

Von AZ-Leser Arndt Böhme