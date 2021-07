Gifhorn

Auf den AZ-Artikel „Was eine Innenstadt in Zukunft attraktiv und lebendig macht“ reagiert die Gifhorner AZ-Leserin Andrea Stams mit diesem Leserbrief:

Es ist wirklich lobenswert und notwendig, dass sich die Stadtplaner und die Citygemeinschaft Gedanken über die Attraktivität der Gifhorner Innenstadt machen. Allerdings ist das neue Parkhaus, das vor einigen Jahren gebaut wurde, nicht geeignet, das Erscheinungsbild der Stadt zu verbessern. Die zweite Zufahrt über den Bürgersteig und der Verbindungs-Fußweg vom Edeka-Markt zur Fußgängerzone und außerdem direkt neben einer Schule ist gefährlich für die Fußgänger und Schüler. Und rein optisch ist das Parkhaus an Hässlichkeit kaum zu überbieten.

Die Probleme mit dem Brandschutz hätten vor der Baugenehmigung geklärt werden müssen

Dass beides in dieser Form von der Stadt genehmigt wurde, ist sehr verwunderlich. Die Betonplatten an der Frontfassade des Parkhauses wurden bis heute nicht wie geplant verkleidet und fertiggestellt, obwohl das Parkhaus seit mehreren Jahren in Betrieb ist. Es ist nicht zu verstehen, wieso die angeblichen Probleme mit dem Brandschutz bei der Verkleidung nicht bereits bei der Baugenehmigung im Vorfeld abgeklärt wurden. Das macht keinen guten optischen Eindruck und wirkt unprofessionell.

Und das Parkhaus selbst kommt daher wie ein riesiger scheußlicher Metall-/Betonklotz, der das Auge beleidigt. Es ist von allen Himmelsrichtungen zu sehen und dominiert vor allem die Sicht von der Rückseite (Schlosssee und Konrad-Adenauer-Straße). Es wäre doch sicher möglich, die Außenwände durch Kletterpflanzen zu begrünen und ein paar blühende Pflanzen ranken zu lassen.

Ein Beitrag für die Insekten und Bienen

Das würde nicht nur einer schöneren Optik dienen, sondern auch dazu beitragen, der Dezimierung der Vogel- und Insektenwelt und vor allem der Bienen entgegenzuwirken. Es geht bei der Attraktivität doch nicht nur darum, dass die Geschäftsleute ihre Umsätze steigern, weil immer mehr Kunden ihre Autos bequem parken können, sondern auch um bestmöglichen Erhalt der Natur, um Ästhetik und somit um das Wohlfühlen der Bürger und Besucher der Stadt.“

Von AZ-Leserin Andrea Stams