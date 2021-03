Wesendorf

Dass der Schüler und AZ-Leser Philip Knotz sich in seinem Leserbrief kritisch darüber geäußert hat, dass Kreuzfahrer einen kostenlosen Corona-Schnelltest bekommen, während er monatelang im Homeschooling saß, findet die Wesendorferin Gudrun Kornblum gut – sie führt die Gedanken noch weiter:

Hallo Philip, ich hoffe, ich darf dich noch duzen. Ich finde es ganz toll, wie du dich geäußert hast. Es spiegelt vieles von dem wider, was auch ich mir denke. Dass den Kindern und Jugendlichen seit mehreren Monaten jeglicher sozialer Kontakt und auch der Schulbesuch untersagt ist, hat Auswirkungen, die sich viele nicht ansatzweise denken können. Allerdings geht es den älteren Menschen ebenso. Auch sie sind von jeglichen sozialen Kontakten ausgeschlossen. Du siehst es von der Seite der Jugendlichen, ich bin schon etwas älter und sehe es auch von der anderen Seite. Was mich mittlerweile ankotzt, sind die ständigen Horrormeldungen. Jetzt wird schon wieder darauf hingearbeitet, den dritten Lockdown zu begründen. „Die Zahlen steigen“, ja, aber nicht erst seit der Öffnung der Geschäfte. Dies wurde bereits einige Zeit vorher vorhergesagt! Jeden Tag geht es einen Schritt vor und ein paar Stunden später wieder drei Schritte zurück. Dieses Auf und Ab bezieht sich auf alles, sei es das Testen, das Impfen oder die Zahlen.

„Wir warten ganz treu und brav und tun das, was uns in Brüssel vorgekaut wird“

Unsere Regierung lässt sich von denen in Brüssel ständig vorführen! Ist es nicht langsam genug, was die mit uns machen? Das Impfen hat viel zu spät begonnen und geht jetzt viel zu langsam! Viele Länder waren schlauer und haben, koste es was es wolle, dafür gesorgt, dass sie möglichst als Erste oder zumindest sehr schnell die Impfstoffe bekamen. Und wir? Wir warten ganz treu und brav und tun das, was uns in Brüssel vorgekaut wird.

Testungen werden angesagt, und anschließend kommt dann die Frage, die niemand so richtig beantworten kann: Wer soll es machen und wo wird abgerechnet? Es werden Maßnahmen rausgeschossen, ohne dass zu Ende gedacht wird. Anschließend wird zurückgerudert.

Wenn man uns die sozialen Kontakt verbietet, warum wird das Reisen nicht verboten? Nein, da fliegen wieder tausende Menschen in den Urlaub und bringen uns dann wieder die Pest nach Hause! Nachdem man uns, mehr oder weniger, das Weihnachtsfest versaut hat, wird man auch keine Hemmungen haben, es mit dem Osterfest genauso zu machen. Ich kann das alles nicht mehr nachvollziehen. Es gibt zu vieles, das sich dermaßen widerspricht, dass man nur noch den Kopf schütteln kann. Somit kann ich nur sagen, Philip: Hut ab für das, was du da geschrieben hast.

Lesen Sie auch: AZ-Lesermeinung: „Wir geben unsere eigene Jugend für das Wohl aller anderen auf“

Von AZ-Leserin Gudrun Kornblum