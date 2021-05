Meine

Als „Leserbrief eines durchgefrorenen Geimpften“ schickte der Meiner Peter Hinger seine Erfahrung zum Thema Warteschlange im Impfzentrum.

„Da bin ich nicht für zuständig“ ist die immer wieder lautende Aussage. Wer verantwortlich ist, „weiß ich nicht“, erhalte ich wiederholt auf Nachfrage als Antwort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von den Verantwortlichen 50 Minuten in der Kälte stehen wird. Zirka 150 Meter war die Schlange lang, und ich musste von 11.05 Uhr bis 11.55 Uhr 50 Minuten in der Kälte ausharren – und das, obwohl ich bereit war, mich mit AstraZeneca impfen zu lassen.

Auf den zweiten Eingang weist einen niemand hin

„Dass das mit der Schlange sch... ist (O-Ton, nicht das Vokabular des Schreibers), weiß ich“, sagte der Erstkontakt des Sicherheitsdienstes, der mir die Terminbestätigung abgenommen und meine Temperatur gemessen hat (35,7 Grad, Beweis für leicht Unterkühlung). „Habe ich auch schon gesagt, aber keiner ändert was.“ Trotzdem hätte er den in der langen Schlange Stehenden auch mitteilen können, dass sie auch am zweiten Eingang (nicht kenntlich gemacht) anstehen können. Aber dafür war er nicht zuständig. Die zwei Schilder im Zelt, wo Erstimpfung und Zweitimpfung einfach dicht nebeneinander stehen, was keiner von außen sehen kann, hätte man trennen und eines davon an den zweiten Eingang stellen können, wo kein Zelt steht – einfach um kenntlich zu machen, dass es einen zweiten Eingang gibt. Damit hätte man die Wartezeit schon halbieren können.

Warum in dieser großen Stadthalle überhaupt jemand im Freien warten und frieren muss, kann mir bestimmt jemand erklären, aber dafür weiß sicher auch keiner, wer zuständig ist.

Die Floskel „Dafür bin ich nicht zuständig“ wird zum Unwort des Jahres erklärt

Liebe Beamte und öffentlich Bedienstete: Bitte streichen Sie diese von mir zum Unwort des Jahres erklärte Floskel „Dafür bin ich nicht zuständig“, weil ich nämlich als einer von vielen Durchgefrorenen durch meine Steuer für Ihre Besoldung „zuständig“ bin. Vielleicht hospitieren die „Zuständigen“ mal im und vor dem Congress Centrum Wolfsburg oder der Stadthalle in Braunschweig, dort habe ich als Begleitperson keine lange Schlange gesehen.

Von AZ-Leser Peter Hinger