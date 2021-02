Winkel

Eine Bürgerinitiative kämpft in Winkel gegen einen temporären Funkmast. Nachvollziehen kann AZ-Leser Karsten Hoffmann deren Argumente nicht.

Endlich nicht mehr zum Telefonieren mit dem Handy auf den Hof gehen und störungsfreies schnelleres Internet. Ein Wunsch, den ich tatsächlich mit vielen in Winkel seit Jahren teile. Nicht mehr in der Steinzeit leben. Seit mehr als 40 Jahren wohne ich nun in dem wunderschönen Ortsteil und wusste immer, wohin ich gezogen bin, Luftlinie zirka 200 Meter vom geplanten Mast.

Heute profitieren alle von der in den 90er Jahren geschaffenen Infrastruktur

Insbesondere in den 90er Jahren haben wir gemeinsam in einem demokratischen Prozess viele infrastrukturelle Dinge umgesetzt. Auch damals hatten wir Mitbürger, die lieber noch weiter ums Lagerfeuer gesessen hätten und nicht mit persönlichen Anfeindungen gespart haben. Das ist eben das Los der Demokratie. Heute profitieren alle, auch die neuen Mitbürger, die wir dringend im Ort brauchen. Nicht ganz überrascht nehme ich nun den abermaligen Widerstand gegen die Zukunft zur Kenntnis. Die Argumentation der Unterschriftensammler gegen den temporären Funkmasten erstaunt mich doch. Die Bahn war schon immer da und wurde ständig modifiziert. Die Fohlentrift haben wir trotz damaligem großem Widerstand zu Bauland bestimmt, um Zuzug zu gewährleisten. Ein undurchdringliches Wäldchen mit großer Tiervielfalt. Die Natur ist fast nicht mehr vorhanden. Fast überall in Winkel, wo neu gebaut wurde, verschwand die natürliche Vielfalt.

Die Immobilien sind nachweislich immer wertvoller geworden

Es gib keine wissenschaftlich belegte Studien über die Strahlengefährdung. Vermutungen und Bedenken ja! Die Immobilien sind nachweislich tatsächlich immer wertvoller geworden. Unsere Häuser und Autos sind voll mit sinnvoller und unnötiger Elektronik. Alles strahlt. Dann ist es noch um so erstaunlicher, wenn bei den schon angeblich extrem vorhandenen Strahlungsbelastungen überhaupt eine Tagesmutter-Einrichtung betrieben wird. Respekt!

Die Initiative wünscht sich Zusammenhalt. Der jetzige Wintereinbruch hat uns doch wieder vor Augen geführt, wie real die Dinge sind. Trotz Gesetzen und Gemeindeordnung sehen sich die meisten Bürger außer Stand, ihren Pflichten nachzukommen. Gut dass niemand in eine persönliche Notlage gekommen ist und Rettung brauchte.

Von AZ-Leser Karsten Hoffmann