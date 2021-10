Gifhorn

Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung hitzig über einen AfD-Antrag zur Abschaffung der Maskenpflicht für Grundschüler diskutiert und schlussendlich eine Resolution gegen die Maskenpflicht verabschiedet. Mandy Timmermann war als Zuhörerin dabei und schickte diesen Leserbrief:

Ich war Gast bei der Kreistagssitzung in Isenbüttel und bin sehr empört über die Aussage vom Grünen-Fraktionschef Klaus Rautenbach. Laut seiner Aussage ist es eine politische Einstellung oder eine rechte Gesinnung, wenn man sich Sorgen macht, was diese ganzen Maßnahmen gegen Corona mit dem eigenen Kind machen. Wenn ich merke, dass diese Maßnahmen meinem Kind nicht gut tun, mache ich mir Sorgen. Wenn es anders wäre, würde ich nicht dagegen aufbegehren!

Lesen Sie auch Gifhorner Kreistag verabschiedet Resolution gegen Maskenpflicht an Schulen

Ich saß da in einem Raum mit fast 50 Abgeordneten plus Gästen, und es saß niemand mit Maske am Tisch, es wurde kein G-Status abgefragt, und im Durchzug musste auch niemand sitzen. Aber all diese Maßnahmen werden bei unseren Kinder durchgesetzt. Nur weil die Kreistagssitzung eine Gremiumssitzung ist. Das haben die Politiker sich aber schön ausgedacht! Anscheinend werden die Regeln für die Kinder von Erwachsenen gemacht, die sich selber nicht daran halten müssen!

Was ist mit dem CO2 unter der Maske der Kinder?

Die grüne Regierung versucht, uns ihre CO2-neutrale Politik überzustülpen, aber was ist mit dem CO2 unter der Maske der Kinder? Ich bin mir sehr sicher, dass genügend Grün-Wähler diesen Bericht gelesen haben und sich auch empören über diese Aussagen von Klaus Rautenbach. Er hat sich und seiner Partei damit keinen Gefallen getan. Ich bin froh, dass unter den Abgeordneten einige Menschen mit Gewissen waren und den Antrag angenommen haben! Die Risikogruppe ist geimpft, die Lehrer sind geimpft, und laut der Regierung sollen die Coronamaßnahmen fallen, wenn jeder ein Impfangebot erhalten hat. Wieso spricht man sich dann so dagegen aus? Werden wir nur hingehalten? Man hat ja nun hinlänglich festgestellt, dass Kinder nicht gefährdet sind und keine Pandemietreiber! Wenn es doch um Gesundheit geht, dann achtet gefälligst auf die Gesundheit unserer Kinder einschließlich der psychischen Gesundheit.

Von AZ-Leserin Mandy Timmermann