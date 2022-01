Gifhorn

Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg, in Niedersachsen die 2G-Regelung für den Einzelhandel vor Weihnachten wieder aufzuheben, stößt bei AZ-Leser Karl-Heinz Just auf Unverständnis.

Wie sind die Landesregierungen in den letzten beiden Jahren mit der Pandemie umgegangen? Unzureichend, zögerlich und jedes Mal zu spät. Nun hat unsere Landesregierung einmal prophylaktisch gehandelt. Herr Weil hat sein Versprechen, Schaden von seinem Volk abzuhalten, ernst genommen und gehandelt. Und sicherlich weiß er mit seinen vorbeugenden Einschränkungen mindestens 75 Prozent der Niedersachsen hinter sich. Und nun kommt das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg daher und spricht von einer „Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatz.“ Gleichheit mit wem? Mit denen, die im Sommer viel zu früh wieder öffnen konnten? Mit denen, die Mikrochips in den Impfdosen vermuten? Natürlich leidet der Einzelhandel, keine Frage. Aber würde der Einzelhandel wirklich so sehr leiden, wenn von den vielleicht 20 Prozent ohne Indikation Ungeimpften keiner dort einkaufen dürfte? Geht dieser sprichwörtliche Schuss nicht nach hinten los, wenn die Geimpften, immerhin zirka 70 Prozent, die „freien“ Läden nicht mehr betreten, weil dort eine latente Gefahr besteht? Das OVG hat Wasser auf die Mühlen derer gegossen, die eine verquaste Freiheitsideologie vor das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit stellen.

Ich möchte mich trotz dreifacher Impfung nicht einer noch so kleinen Gefahr aussetzen und werde jedes Geschäft ohne 2G-Einschränkung meiden. Auch ich nehme ein Grundrecht in Anspruch, den Artikel 2, GG: „Das Recht auf körperliche Unversehrtheit.“ Herr Weil hat im Sinne der großen Mehrheit seiner Bürger entschieden, das OVG im Sinne der Paragraphen. Ich habe mich stets für unser Rechtssystem, die Unabhängigkeit und für das Instanzwesen unserer Gerichte eingesetzt und werde es auch weiter tun. Seltsam finde ich aber, dass ausgerechnet solch ein Urteil nicht anfechtbar sein soll. Betrifft es nicht zwei Artikel unserer Verfassung?

Von AZ-Leser Karl-Heinz Just