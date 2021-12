Gifhorn

Die Corona-Maßnahmen im Landkreis Gifhorn hält AZ-Leser Jörg Prilop für völlig unzureichend. Er kritisiert, dass Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt und verkaufsoffener Sonntag überhaupt noch stattfinden durften.

Seit vielen Tagen belegt der Landkreis Gifhorn Spitzenplätze bei den Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen. Es gab hier vor Monaten die Maskenpflicht in der Fußgängerzone und sogar eine kurzzeitige nächtliche Ausgangssperre. Und heute? Trotz der sich zuspitzenden Situation wurde der verkaufsoffene Sonntag und werden Advents- und Weihnachtsmarkt genehmigt. Die Region Hannover hat schon bei niedrigeren Inzidenzwerten die „2G-Regel“ grundsätzlich eingeführt und hier? Obwohl Sozialkontakte möglichst eingeschränkt werden sollen, gibt es diese Veranstaltungsankündigungen vonseiten der Stadt und des Landkreises. Viele Menschen hätten sich stattdessen eine Mitteilung über die Wiedereröffnung des Impfzentrums in der Stadthalle gewünscht. Und: Wer jetzt aus nichtmedizinischen Gründen immer noch die Impfung verweigert, ist und bleibt ein unsolidarischer Egoist.

Von AZ-Leser Jörg Prilop