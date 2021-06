Gifhorn

Wer bei einer Radtour im Kreis Gifhorn die Augen offen hält, sieht Feldberegner auf Hochtouren laufen und dass das Gras etwa am Elbeseitenkanal bereits gelb ist und beim Betreten knistert. Dabei hat der Sommer just in diesen Tagen erst offiziell angefangen. Die anhaltende Trockenheit seit Jahren ist eine der offensichtlichsten Folgen des Klimawandels, der weder Verschwörungs-Fake noch Science-Fiction oder Zukunftsvision ist – er hat längst angefangen und nimmt immer weiter Fahrt auf.

Der vom Menschen verursachte, beschleunigte Klimawandel geht jeden an, denn er trifft jeden. Beispiel Landwirtschaft: Wohin soll es führen, wenn die Produktion von Lebensmitteln immer mehr an die Wasserreserven geht? Wer baut in Zukunft wo das Getreide für unser Brot und unser Gemüse an – und zu welchem Preis?

Sich impfen lassen und dann ins normale Leben zurückzukehren mag in der Corona-Pandemie noch klappen. Beim Klimawandel wird das nicht funktionieren. Die Pandemie hat uns gelehrt, was wir für den Klimawandel noch viel länger erdulden müssen: Verzicht und Einschränkungen. Wir alle werden nicht darum herumkommen, etwas zu tun. Jeder sollte sich gut überlegen, wie oft er seinen Rasen sprengt, nur damit der schön grün bleibt, oder wie groß der Pool im eigenen Garten ausfällt. Gleichzeitig muss neu darüber nachgedacht werden, wie anfallendes Regen- und Brauchwasser vor Ort bleibt und als Grundwasser von morgen zurück in die Speicher versickern kann. Zu überdenken sind dabei vor allem solche Modeerscheinungen wie Schottergärten. Mehr Grün muss in die Stadt, sogar an Fassaden und auf Dächer.

Je mehr freiwillig mitmachen und einen Beitrag leisten, desto weniger Verbote und Gesetze sind nötig. Die werden sonst kommen, denn der Klimawandel schert sich nicht um unsere Befindlichkeiten, Wunschvorstellungen und vermeintlich verbriefte Freiheiten. Es geht um nichts weniger als unseren Lebensraum.

Von Dirk Reitmeister