Welch Ergebnis! Ein Wechsel an der Spitze des Landkreises Gifhorn schien in den vergangenen Wochen vorstellbar, aber das deutliche Ergebnis überrascht.

Der Sozialdemokrat Tobias Heilmann hat die Wahl glasklar und mit einem bemerkenswert großen Abstand gewonnen. Seine Verwurzelung und seine Vernetzung auf vielen Ebenen sind sicher nur ein Teil der Erklärung. Er sollte den großen Vorsprung, mit dem er den bisherigen Landrat in der Stichwahl geschlagen hat, auch als expliziten Arbeitsauftrag verstehen. Offenkundig erwarten viele Menschen in Gifhorn vom Landrat etwas anderes, als sie es bisher geboten bekamen. Als statistischer Zufall oder Mitnahme-Effekt als Teil eines größeren Mainstream-Ergebnisses zugunsten der SPD ist das Landratswahlergebnis von Gifhorn jedenfalls nicht zu erklären.

Dass ein Amtsinhaber in seiner Funktion bestätigt wird, ist bei demokratischen Wahlen weder Selbstverständlichkeit noch gar Naturgesetz. Dennoch war es für Dr. Andreas Ebel ganz sicher ein bitterer Abend. Viel hat er investiert, nicht nur, aber auch und gerade in der heißen Phase des Kommunalwahlkampfes. Warum sich dieser Einsatz nicht gelohnt hat, werden er und seine Partei, die CDU, jetzt präzise ergründen müssen. Ein Pflaster für SPD-Siege in Dauerschleife ist der Kreis Gifhorn sicher nicht. Also wird es sehr viel konkretere Gründe geben, die zu dieser überraschend deutlichen Abwahl des amtierenden Landrates geführt haben.

Die Menschen im Landkreis Gifhorn hatten die Wahl – und auch die Auswahl zwischen zwei sehr unterschiedlichen Politikertypen. Diese Chance haben die Wählerinnen und Wähler auch bewusst genutzt. Zumindest das ist immer ein gutes Zeichen für ein starkes demokratisches System.

Von Christoph Oppermann