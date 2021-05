Gifhorn

Es wird höchste Eisenbahn für die Feuerwehren im Kreis Gifhorn. Endlich bekommen aktive Mitglieder ihre erste Impfung gegen Corona – abgesehen von jenen einzelnen, die aus verschiedenen anderen Gründen bereits an der Reihe waren. Die Feuerwehrleute gehören in die Priorisierungsgruppe 3, und da stellt sich fast sechs Monate nach der ersten Impfung in Deutschland die Frage: warum? Bereits im Januar hat Rettungsdienst-Personal am Ende eines Impftags übrig gebliebene Impfdosen bekommen. Völlig zu Recht, denn sie haben nicht planbaren engsten Kontakt zu wildfremden Menschen und können nicht vor lebensrettenden Maßnahmen erst noch einen Schnelltest machen. Das gilt für Feuerwehrleute aber genauso. Sie laufen seit 14 Monaten ständig Gefahr, sich bei einem Einsatz zu infizieren. Im Kreis Gifhorn ist es bislang nicht dazu gekommen, dass eine ganze Feuerwehr-Gruppe nach einem Einsatz in Quarantäne musste und deshalb der Brandschutz Probleme bekam. Da mag vielleicht der Schutzpatron Florian seine Hand im Spiel gehabt haben, verlassen sollte sich darauf niemand, wie andere Beispiele im Land zeigten. Die Verantwortlichen sind gefordert, endlich für mehr Tempo beim Impfen dieser systemrelevanten Gruppe zu sorgen – bevor die Hütte brennt. Gott sei Dank ist die Feuerwehr selbst in ihrem Job schneller.

Von Dirk Reitmeister