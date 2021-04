Gifhorn

Zu schmale Radwege, verwirrende Verkehrsführungen und langatmige Ampelschaltungen: Man kann der Stadt Gifhorn ruhigen Gewissens vorhalten, in der Vergangenheit das umweltfreundliche Zweirad als Stiefkind behandelt zu haben, das im Schatten des verhätschelten Lieblings Automobil steht. Das Meisterstück des Velo-Bashing leistete sie sich vor wenigen Jahren in Gamsen und Kästorf: Wo nicht gerade ein Radweg aus Vernachlässigung zu holprig wird, besorgte der Neubau an Hamburger Straße und Hauptstraße mit seinen berüchtigten Drei-Zentimeter-Bordsteinen hiesigen Fahrradwerkstätten willkommene Reparaturaufträge.

Jetzt darf man der Stadt Gifhorn zu gute halten, es besser machen zu wollen. Doch allein wird sie die Verkehrswende nicht ankurbeln können. Die Stadt ist nicht nur die Verwaltung, sondern eine Gemeinschaft aus rund 44 000 Gifhornerinnen und Gifhornern. Wer gern mehr mit dem Rad in seiner Stadt erledigen und weniger meckern will, sollte sich deshalb an der jetzt startenden Umfrage beteiligen. Je mehr das Team um Verkehrsplaner Oliver Bley aus dem praktischen Verkehrsalltag auf zwei Rädern erfährt, desto besser kann die Infrastruktur in Zukunft werden. Gefragt sind wir alle. Steigen wir auf.

Von Dirk Reitmeister