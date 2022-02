Gifhorn

Wie die Infektion, so auch die Impfnachfrage: Beides kommt in Wellen. Momentan ist die Bereitschaft zum Pikser soweit gesunken, dass Impfstoffe über ihr Verfallsdatum hinaus liegen bleiben. Oder angebrochene Ampullen müssen teilweise vernichtet werden, weil Impflinge mit zu knapper oder gar ohne Absage ihre Termine kurzfristig sausen lassen. Angesichts der knappen Impfstoff-Angebote in anderen Ländern, deren Bürgerinnen und Bürger den Schutz dringend nötig hätten, kann man die Vernichtung des Überschusses in Deutschland nicht lediglich als bedauerlich bezeichnen.

Es werden auch bei uns wieder andere Zeiten kommen. Die Fachleute kündigen es an, und die Erfahrungen lehren uns: Die Nachfrage nach Impfstoff dürfte wieder steigen – spätestens ab Herbst. Die nächste Auffrischung für besonders Gefährdete ist so gut wie sicher. Und auch wenn die Pandemie in eine endemische Lage zurückgestuft wird, ist damit zu rechnen, dass die Menschen sich über mehrere Jahre noch regelmäßig entsprechende Impfungen verabreichen lassen müssen, vielleicht dauerhaft wie bei der Grippe. Wer kann das heute mit Sicherheit ausschließen, da dieses Virus schon oft genug überrascht hat?

Deswegen bleibt zu hoffen, dass ein Fehler aus dem vergangenen Jahr sich nicht wiederholt: dass wichtige Infrastruktur verfrüht abgebaut wird. Es hatte im Herbst mit Beginn der Boosterwelle nicht lange gedauert, bis wir geschlossenen Impfzentren nachgetrauert haben. Diesmal sollte man es besser machen und in Bereitschaft bleiben. Die nächste Impfwelle kommt bestimmt, und dann sollte die Last auf viele Schultern verteilt sein. Fachkräfte unter anderem in den Arztpraxen würden sich darüber freuen – und Senioren gern auf lange Schlangen im Nieselregen verzichten.

Von Dirk Reitmeister