Gifhorn

Die Zeit der sauren Äpfel ist noch lange nicht vorbei. Spätestens wer sich jetzt spontan am Nachmittag auf den Weg ins Freibad macht, wird feststellen, dass Corona noch nicht so weit weg ist, wie es in den vergangenen Tagen scheinen mochte. Die Normalität ist noch lange nicht zurück, und Geduld, Verzicht und Kreativität bleiben gefragt. Auch Warteschlangen werden weiterhin zum alltäglichen Bild gehören. Da darf sich niemand wundern.

Klar: Die Gifhorner wollen ins Freibad, um sich bei mehr als 30 Grad im Schatten abzukühlen. Es gehört zur Alltagslogik, dass die meisten eher am Nachmittag dazu Zeit finden, weil sie davor im Job oder in der Schule sind. Der Appell der Bäder-Betreiber, auch den Vormittag zu nutzen, ist verständlich. Doch nicht alle werden diese zeitliche Alternative nutzen können. Damit bleibt das Konfliktpotenzial in der Rushhour hoch. Ohne freiwilligen Verzicht wird es nicht gehen.

Eine Möglichkeit wäre Solidarität: Wer partout am Nachmittag ins Freibad geht, hält sich strikt an die zeitliche Begrenzung, damit andere auch noch mal rein können. Vielleicht muss aber auch eine Wanne für ein Fußbad im eigenen Garten oder auf dem Balkon reichen, so bitter wie es ist für Freibadfans. Es bleibt noch dabei, dass man sich in diesen Zeiten mit kreativen Lösungen behelfen muss.

Dass die Bäder nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern gleichzeitig dulden, hat einen guten Grund. Auch wenn die Inzidenzzahl aktuell so niedrig wie seit vorigem Sommer nicht mehr ist, bleibt das Virus doch präsent. In England sehen wir gerade wieder eine neue Ausbreitung. Vorsicht ist also weiterhin geboten. Deshalb müssen sowohl Bad-Betreiber als auch Badegäste einen kühlen Kopf bewahren, wenn hier Interessen und Bedürfnisse aufeinander prallen.

Von Dirk Reitmeister