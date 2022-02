Gifhorn

Wer ein neues Fahrrad haben will, muss ein bis zwei Jahre auf sein Wunschmodell warten. Wer mit seinem alten weiterfährt, muss hoffen, dass keine Reparaturen anfallen. Der Lieferengpass in der Velo-Branche erinnert stark an die Planwirtschaft in der DDR. Gestandene Fahrradhändler haben so etwas in Jahrzehnten nicht erlebt.

Allein am Radel-Boom kann das nicht liegen. Klar, wegen Corona entdecken die Deutschen ihr eigenes Land als Urlaubsziel und das Fahrrad als gesundes und umweltfreundliches Fortbewegungsmittel und Sportgerät in einem. Doch die Gründe für Lieferengpässe dürften breiter gefächert sein. Da spielt mit Sicherheit auch – wie in vielen anderen Branchen, etwa bei den Autos – die Produktion in Fernost in Zusammenspiel mit Transportkapazitäten eine Rolle. Man darf gespannt sein, wie und wann „der Markt“ das geregelt bekommt. Gleichwohl sollten auch Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Lehren aus der Situation ziehen.

Schon im Sinne von Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourcenschonung wäre es gut, nachhaltig Hochwertiges zu kaufen, an dem man gern länger festhält, das über einen Modetrend hinaus hält und repariert werden kann. Das gilt nicht nur für Fahrräder. Und unterm Strich würde es auch das eigene Portmonee entlasten. Billig oder unüberlegt gekauft ist zweimal gekauft – und zurzeit auch zweimal gewartet.

Von Dirk Reitmeister