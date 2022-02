Gifhorn

25 Sprachen werden an der Stein-Schule in Gifhorn gesprochen. Ein 40-köpfiges Team unter Leitung von Dr. Detlef Eichner leistet seit Jahren tolle Integrationsarbeit an der einzigen Hauptschule in der Stadt. Dafür gab’s auch schon Preise. Dieses Engagement erkennt die AfD offenbar bewusst nicht an. Nur so ist es zu erklären, dass deren Fraktionschef und Kreisvorsitzender Stefan Marzischewski-Drewes in einem Offenen Brief das Kollegium sowie die 345 Schülerinnen und Schüler herabwürdigt.

Formulierungen und Wortwahl wie „Resterampe“ und „Notnagel“ werden in direkter Verbindung zur Stein-Schule gesetzt, Eichner als frustrierter Pädagoge dargestellt, der für eine gescheiterte Integrationspolitik herhalten muss. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Das zeigt auch das couragierte und selbstbewusste Auftreten der Schülervertretung. Marzischewski-Drewes, der die AfD immer wieder als „soziale Heimat- und Bürgerpartei“ verkaufen will, hat erneut gezeigt, wo seine Fraktion tatsächlich zu finden ist: nämlich nicht in der Mitte, sondern ganz weit rechts.

Von Uwe Stadtlich