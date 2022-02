Kreis Gifhorn

Sie gehen dorthin, wo es gefährlich ist: Knapp drei Wochen nach Sturmtief Nadia mit mehr als 30 Einsätzen im ganzen Kreis Gifhorn hält nun Orkantief Ylenia die Feuerwehren in Atem – mit noch mehr Einsätzen. Die Helfer rücken tief in der Nacht aus, um unter schwankenden Bäumen Straßen freizuräumen. Sind sie gerade zurück am Gerätehaus, kommt schon der nächste Alarm. Die Aufrufe der Meteorologen, auf den Aufenthalt im Freien zu verzichten, gilt für sie nicht.

Das Engagement der Feuerwehrleute ist mit Geld nicht zu bezahlen. Wird es auch nicht, denn im Kreis Gifhorn sind sie ehrenamtlich im Einsatz, nicht als Berufswehr. Sie haben neben dem Beseitigen von Gefahrenstellen auch noch ihren eigentlichen Job zu erledigen. Das sollten Autofahrer bedenken, die bockig reagieren, wenn ihnen die Feuerwehr die Weiterfahrt auf einer Straße untersagt. Der Einsatz der Helfer ist nicht selbstverständlich, was abzulesen ist an dem zunehmenden „Fachkräftemangel“ auch in diesem Bereich, den wir uns nicht leisten können.

Erfahrene Mitglieder bei der Stange halten, junge motivierte Leute hinzugewinnen: Das wird eine wichtige Aufgabe in den kommenden Jahren. Nicht nur für die Kommandos der Wehren selbst und die Kommunalpolitik, die zum Beispiel für eine gute Ausrüstung sorgen muss. Wenn ihre Mitarbeiter mal wieder nicht zur Arbeit erscheinen, weil sie gerade einen Brand löschen, ein Hochwasser bekämpfen oder Bäume von der Straße räumen, sollten Arbeitgeber bedenken, dass sie diese Hilfe vielleicht auch mal brauchen.

Von Dirk Reitmeister