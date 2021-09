Gifhorn

Wahlwerbung ist selten so gut, dass man sie länger als nötig im Stadtbild haben möchte. Egal, ob die mehr oder weniger flachen oder aussagekräftigen Slogans überhaupt eine Wahl entscheiden mögen. Nach Wochen des Wahlkampfs ist es verständlich, wenn Gifhorn die Polit-Deko satt hat.

Doch die Menschen in Stadt und Kreis brauchen noch etwas Geduld. In gut einer Woche sind auch Bundestagswahl und Stichwahlen überstanden. Den ehrenamtlich tätigen Wahlkämpfern, die ihrem guten demokratischen Recht nachgehen, sei es zugestanden, in so einem kurzen Intervall von 14 Tagen nicht zweimal in ihrer Freizeit losstiefeln zu müssen, um Plakate der vorigen Wahl zu entfernen. Immerhin haben sie den Werbe-Wald hier und da ja schon durchforstet – nicht nur, indem sie Plakate für die Stichwahl aktualisiert haben. Nur nach dem nächsten Wahlsonntag sollte es bitte nicht mehr lange dauern. Es muss dann auch mal gut sein.

Von Dirk Reitmeister