Kritik an Corona-Maßnahmen kennt aktuell vor allem ein Ventil: die Montagsspaziergänge. Bei aller lautstarken Beteuerung in der Öffentlichkeit, für offenen Dialog und gegen Spaltung zu sein, liest sich die Argumentation in den Sozialen Medien anders. AZ-Redakteurin Christina Rudert kommentiert.