Gifhorn

Sind das alles Schwurbler und Corona-Leugner, die da als so genannte „Montagsspaziergänger“ durch die Stadt ziehen? Nein. Alle über einen Kamm zu scheren und die „Spaziergänger“ als die Bösen zu betrachten, die die Gesellschaft spalten, wäre ebenso falsch wie die Betrachtungsweise, dass da die Retter der Demokratie unterwegs sind. Mehrere Punkte machen die Unterscheidung allerdings schwierig. Zum einen besteht bei manchen Lautstarken der Verdacht, ihnen gehe es mehr um Show als um Inhalt. Krawall als Event, rechtes Gedankengut populistisch untergemengt. Zum anderen werden Positionen verbreitet, die schlicht falsch sind. Von vermeintlichen Ärzten, die behaupten, es gäbe gar keine Viren, bis zur Aussage, dass Corona-Impfstoff durch Gullideckel in Füße injiziert werden soll, reicht das Spektrum. Aber es sind auch Menschen dabei, die das oft widersprüchliche Hin und Her der Politik zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Frage stellen, die nicht verstehen, warum eine ungeimpfte Fußpflegerin Kunden behandeln darf, die geimpft oder genesen und getestet sein müssen. Wieso Schulkinder zwar in Klassenräumen, aber nicht in Schulbussen Abstand halten müssen. Und die darauf hinweisen, dass es vor ungefähr einem Jahr noch kategorisch aus der Politik hieß, eine Impfpflicht werde es nie geben. Schade, dass sich diese Menschen in vermeintlicher Ermangelung anderer Ansprechpartner den so genannten „Montagsspaziergängern“ anschließen.

Von Christina Rudert