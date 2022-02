Gifhorn

Nach der „Mega-Demo“ in Magdeburg am 8. Januar und vor der „Mega-Demo“ in Berlin – Termin noch offen – kommen sie also nach Gifhorn: die Impfgegner und Kritiker der Corona-Regeln, diejenigen, die das System stürzen möchten, und die „Querdenker“, AfD-Abgeordnete und vermutlich auch Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger und Neonazis. Wer will das in der Masse der erwarteten Menschen überprüfen? Eine bedenkliche Mischung. Wie kommt es eigentlich, dass die Kreisstadt so attraktiv für diese Demonstranten ist? Schon bei den so genannten „Montagsspaziergängen“ ist hier mehr los als in vergleichbar großen anderen Städten Niedersachsens. Und wieso findet diese „Mega-Demo“ nicht in einer größeren Stadt statt, wo die Veranstalter doch viel mehr Menschen erreichen würden? Nein, sie kommen nach Gifhorn. Hier scheint es ihnen zu gefallen. Vielleicht, weil sie hier weder Auflagen bekommen noch besondere Regeln zu beachten haben?

Von Christina Rudert