Gifhorn

Eine Impfung ist kein Schutzschild wie bei „Star Trek“, das dem Raumschiff Enterprise feindliche Photonentorpedos vom Hals hält. Biontech, Moderna, Astra und Co. sind keine Türsteher, die Viren am Eintritt in den Körper hindern, sondern sie stärken lediglich die Immunabwehr, damit diese die Eindringlinge ordentlich vermöbelt. Dass Geimpfte Viren weiter tragen können, zeigt der Fall eines vollständig geimpften und immunisierten Reiserückkehrers aus Hamburg, nach dessen Partybesuch zahlreiche Mitfeiernde in Quarantäne mussten. Es ist immer noch nicht überstanden.

Betreiber von Testzentren müssen damit Geld verdienen können, so läuft es in unserem wirtschaftlich-gesellschaftlichen System. Da bleibt eine Flurbereinigung in der Testzentrums-Landschaft nicht aus. Zu hoffen ist, dass nicht reihenweise noch mehr Angebote verschwinden (müssen). Ansonsten müssten wir uns verstärkt auf die Ergebnisse von Selbsttests verlassen. Voreilig ganz auf das Testen zu verzichten wäre nicht klug.

Von Dirk Reitmeister