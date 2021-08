Gifhorn

Die demenzkranke 97-jährige Maria W. brüllte vor Schmerz aus Leibeskräften. Sie saß alleine in einem geschlossenen Raum der Notaufnahme im Gifhorner Helios-Klinikum. Vom Tod Paulina W.s im Klinikum erfuhr deren Tochter erst Stunden später. Solche Vorfälle führen schnell zu Pauschalurteilen. Das ist aber nicht gerechtfertigt. Beide Male hat individuelles Versagen zu schlimmen Folgen und menschlichem Leid geführt. Das lässt sich nicht beschönigen und muss als eklatantes Fehlverhalten benannt werden. In beiden Fällen ist das geschehen. Das Klinikum hat das Gespräch mit den Angehörigen gesucht, aber auch das macht nichts ungeschehen, nicht einmal besser. Pflegende, Ärzteschaft und Krankenhausverwaltung müssen das zum Anlass nehmen, die eigenen Abläufe kritisch in Augenschein zu nehmen und einander zu sensibilisieren.

Das alles zeigt allerdings auch deutlich, welch verantwortungsvolle Arbeit das Pflegepersonal leistet – jeder Fehler hat fatale Folgen. Das sollte mehr wert sein als nur einen „Corona-Applaus“.

Von Christina Rudert