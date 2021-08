Gifhorn

„Gehste inne Stadt, wat macht dich da satt? ’Ne Currywurst.“ 1982 besang Herbert Grönemeyer die Currywurst aus dem Ruhrpott. Konnopkes-Kult-Imbiss an der Schönhauser Allee in Berlin soll 1960 dafür gesorgt haben, dass auch die Hauptstadt der DDR ihre Currywurst bekam. Und zu Zeiten Gerhard Schröders als Bundeskanzler wurde die Wolfsburger VW-Currywurst mit Pommes zum „Kanzler-Menü“ erhoben. So wie sich Nachbardörfer emsig befehden, welcher Kirchturm denn nun der höhere sei, gibt’s auch zwischen Nordrhein-Westfalen, Berlin und der VW-Region rund um Wolfsburg emotionale Debatten um die beste Currywurst. Currywurst ist Kult wie der VW Käfer, Currywurst hat was mit Heimat zu tun wie der Stau auf der Tangente zum Schichtwechsel. Schön, dass ich Alt-Kanzler Gerhard Schröder mit seinem Engagement für die VW-Currywurst an meiner Seite weiß bei der Bewahrung der Heimat. Ob ich persönlich Currywurst mag oder nicht, spielt da gar keine Rolle.

Von Christina Rudert