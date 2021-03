Gifhorn

Sie sind wieder da: Fast ein Jahr musste Fridays for Future Gifhorn wegen der Pandemie mit öffentlichen Aktionen pausieren. Am Freitag sendeten sie mit einer Mahnwache und abendlicher Raddemo das Signal, dass es die Gruppe noch gibt - und eben ein Problem, das wegen Corona aus dem Blick geraten ist, sich aber weiß Gott nicht in Luft aufgelöst hat. Tut endlich etwas gegen die Klimakrise, so die Forderung. Dass sie in Gifhorn inzwischen Projekte wie das Radwegekonzept mitgestalten, zeigt, dass sie nicht mehr nur als nölende Schulschwänzer abgetan werden. Gut so, denn für solcherlei Scharmützel ist nun wirklich keine Zeit mehr. Auch wenn es einige nicht hören möchten: Die Klima-Krise geht uns alle an.

Von Andrea Posselt