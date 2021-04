Gifhorn

Bundesweit hat sich am Mittwoch die Zahl der Impfungen auf mehr als 650 000 am Tag verdoppelt. Man merkt, dass jetzt die Hausarzt-Praxen mitmachen. Optimismus und Zuversicht sind gut in diesen Tagen, aber Vorsicht ist geboten. Auch die Ärzte sind nur so gut im Impfen, wie sie Vorrat haben.

Lesen Sie auch: Die ersten Tage sind rum: So läuft das Impfen in den Arztpraxen

Es kommt jetzt auf die Verantwortlichen in der Politik auf Bundes- und EU-Ebene und auf die Hersteller an, dass genug Impfstoff in den Praxen ankommt. Dann wird die Impfquote bald in beeindruckendere Höhe wechseln. An den Ärzten und ihren Teams wird es jedenfalls nicht scheitern.

Von Dirk Reitmeister