Gifhorn

Demokratie ist ein kostbares, aber auch ein gefährdetes Gut. Wie gefährdet, zeigt sich, wenn Mandats- und Amtsträger oder Personen öffentlichen Lebens bedroht werden. Zwar gab es in Gifhorn noch keinen Fackelzug zum Haus des Bürgermeisters oder Landrats wie in Sachsen, wo Gegner der Corona-Politik im vorigen Dezember vor dem Haus der Gesundheitsministerin aufmarschierten. Aber in den sozialen Medien und manchmal auch von der Bühne herab werden im Umfeld der Corona-Proteste auch hier Einzelpersonen oder ganze Gruppen von den Gegnern der Corona-Politik attackiert – übrigens auch die lokalen Medien als Ganzes ebenso wie einzelne Kolleginnen und Kollegen. „Lügenpresse“ ist da noch eine der eher harmloseren Entgleisungen. Demokratie ist aber auch wehrhaft und muss sich nicht alles gefallen lassen. Gut, dass die Gifhorner Polizei mit dieser Veranstaltung mal wieder daran erinnert hat.