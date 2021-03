Gifhorn

Die erneute nächtliche Ausgangsbeschränkung im Kreis Gifhorn kommt nicht überraschend. Und sie ist leider die richtige Entscheidung, wenngleich um ein paar Tage zu zögerlich gefällt. Offenbar gibt es immer noch zu viele Kontakte zwischen den Menschen. Die Ausgangsbeschränkung setzt an einem wichtigen Punkt an.

Es werden sich weiterhin Menschen trotz Verbots privat treffen, so wie eine Minderheit meint, dass die Maskenpflicht sie nichts angeht. Doch der eine oder andere wird sich überlegen, ob er abends zu Freunden fährt, wo man im privaten Raum – vor den Augen anderer geschützt – bei fortschreitender Stunde und Alkoholseligkeit sentimental Lieder anstimmt, laut lacht und sich zum Abschied vielleicht doch noch einmal herzt. „Wir passen ja auf“, mag auch mancher Infizierte vorher gedacht haben. Doch das Virus ist tückisch und findet seinen Weg. Stichwort Aerosole. Die nächtliche Ausgangsbeschränkung kann vielen dabei helfen, einer Ansteckung aus dem Wege zu gehen. Die drei Wochen im Januar, in denen die Inzidenz von fast 260 auf zum Schluss 107 sank, haben es gezeigt.

Je mehr sich jetzt konsequent daran halten, möglichst wenig andere Menschen analog zu treffen, desto eher haben wir die nächtliche Ausgangsbeschränkung und den Lockdown hinter uns. Mit „Jetzt-erst-recht“-Trotz wird das nicht gelingen – in einer Zeit, in der Verzicht noch so wichtig ist, weil aus dem Impf-Bummelzug kein ICE werden will.

Von Dirk Reitmeister