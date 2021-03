Gifhorn

Das Heidekraut ist struppig, der Parkplatz überfüllt, die Luftwurzel-Kiefer dem Verschleiß durch hemmungsloses Erklettern ausgesetzt, und weit und breit gibt es keine Einkehr mehr. Gerade Gastronomie konnten Gifhorn und Winkel mal besser. Es ist gut, dass die Stadt erkannt hat, für die Gifhorner Schweiz – und auch am Heidesee – etwas tun zu müssen. Die Pandemie lässt die Deutschen gerade ihr eigenes Land neu entdecken, und Gifhorn hat das Zeug dazu, mehr aus sich zu machen. Aber an diesen Stellen bitte nicht so wie bisher.

Es müssen keine Mega-XXL-Party-Adressen entstehen, an der Gifhorner Schweiz reicht vielleicht ein einfacher Verkaufswagen mit ein paar Sitzgelegenheiten. Es wäre schon ein Gewinn für Familien und Pärchen, wenn sie vor oder nach einem Gang durch die Heide ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee ergattern könnten. Klar ist, dass die Stadt nicht zum Gastronomen wird, das muss schon ein Unternehmer übernehmen. Das kann dauerhaft gelingen, wenn Gifhorner und Besucher das Angebot dann auch annehmen. Nach dem Lockdown wären sie wohl ausgehungert genug dafür.

Von Dirk Reitmeister