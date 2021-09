Gifhorn

Zutritt in eine Arztpraxis nur noch für Geimpfte und Genesene? Offenbar ist es im Gifhorner Kreisgebiet noch nicht so weit. Und Gifhorner Mediziner verweisen darauf, dass sie eine Behandlungspflicht haben. Das ist gut so. Als Beispiel seien einige Grundsätze des Roten Kreuzes erwähnt wie Menschlichkeit, Unparteilichkeit und Neutralität – was bedeutet, einem Menschen in Not zu helfen, egal welcher Herkunft oder politischer Überzeugung er angehört. So etwas steht für Ethik und Werte. Das ist in diesen aufgeregten Zeiten besonders wichtig.

Man kann von Impfskeptikern, -gegnern und Gleichgültigen denken, was man will – auch sie haben ein Recht auf ärztliche Behandlung. Verständlich ist auf der anderen Seite auch, dass Beschäftigte in Arztpraxen müde sind nach monatelangen Diskussionen mit Uninformierten und Uneinsichtigen. Zum Miteinander gehört es, beide Seiten auf akkurate Art und Weise zusammen zu bringen. Das nennt man Kompromiss.

Und es sollte möglich sein, die Risiken durch eine Behandlung von Ungeimpften zu minimieren. Zum einen dadurch, dass man als Beschäftigte in Arztpraxen selbst voran gegangen und somit geimpft ist. Zum anderen blicken gerade Arztpraxen auf anderthalb Jahre Erfahrung in Schutzmaßnahmen zurück. 2020 berichtete auch die AZ zum Beispiel über separate Sprechstunden für Menschen mit einschlägigen Symptomen. So könnte man auch Sprechstunden oder Hausbesuche für jene einführen, die nicht geimpft oder genesen sind. Es ist die Stunde der Flexibilität und Kreativität.

Von Dirk Reitmeister