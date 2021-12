Gifhorn

Sie sorgen unter schwierigsten Bedingungen dafür, dass der Laden läuft – in der jeweiligen Arztpraxis und im Gesundheitssystem im Allgemeinen. Sie bringen Patienten mit ihren Ärzten zusammen, managen die Impftermine und fangen die in Warteschlangen oder -schleifen aufgestaute Ungeduld ab. Die Frauen stehen immer in vorderster Reihe, aber selten im Rampenlicht. Toll, wenn Patienten ein nettes Wort übrig haben oder sogar ein Dankeschön-Präsent überreichen. Doch das wird so wenig als Wertschätzung reichen wie der Applaus im vorigen Jahr den Pflegekräften.

Wer die tägliche Arbeit der Medizinischen Fachangestellten sieht, wird erkennen, dass es so nicht weiter gehen kann. Wie in der Pflege droht in den Praxen ein Verschleiß, den sich die Gesellschaft nicht leisten kann. Wir brauchen auch in den kommenden Jahren motiviertes Personal. Kostenträger, Interessenverbände und Politik sind gefragt, für akkurate Arbeitsbedingungen zu sorgen. Die Leistungsträgerinnen müssen durchatmen und sich erholen können. Sonst wird es uns nicht helfen, die in den kommenden Jahren zuhauf in den Ruhestand gehenden Medizinerinnen und Mediziner mit jungen Ärzten zu ersetzen – was auch schwierig genug werden dürfte. Ohne Medizinische Fachangestellte wird auch mit neuen Ärztinnen und Ärzten nichts laufen.

Von Dirk Reitmeister