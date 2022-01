Gifhorn

Moin. Im Bund wird überlegt, ob der Bundestag nich einen Parlaments-Dichter brauchen könnte, der die Gesetze und sonstigen Plünnenkram jede Woche in Verse schmiedet, damit es einfach besser klingt, was da so an Blödsinn und Zumutungen beschlossen wird. In Niedersachsen hab ich mal probeweise den Job versucht.

Niedersachsen du allerschönstes Bundesland

Bist der Götter Stolz und Unterpfand

Niemand reicht an dich heran

Dank sei Divers und Frau und Mann,

die im Landtag über uns regieren,

sie sinds die Niedersachsen zieren.

Günther, Parlaments-Dichter der Niedersachsen

Auf ihren starken Schultern ruht

Unser aller Leben, unser Gut.

Ihnen sind wir zu ew‘gen Dank verpflichtet

Drum hier ein Untertane dichtet

Wie ihm das Maul gewachsen

Günther, Parlaments-Dichter der Niedersachsen.

Wer hat an der Schulden-Uhr gedreht

Ist es doch noch nicht zu spät

Reinhold Hilbers verheißt uns dieses Glück

Ab nächsten Jahr läuft das Biest zurück

Und in hundert Jahren tönt es aus der Staatkanzlei

Donnerwetter, Niedersachsen ist jetzt schuldenfrei.

Der Reim auf den Innenminister

Boris heißt er, genannt wird er Pistolius

Mit dem Gesindel macht er Schluß

Denn Innenminister, ja das ist er

Zieht bei der Polente die Register

Und denkst du quer und verweigerst du die Spritze

Gibt’s von Bum-Bum-Boris eins auf die Mütze.

Von Windrädern und Wölfen

Wer reitet so spät zwischen den Rädern aus Wind

Das ist Olaf Lies vor Eifer ganz blind.

Ein Rudel aus Wölfen wird zum Problem

Tötet die Schafe, passt nicht ins System

Doch ein Lies, ein Olaf der weiß einen Rat

Besorgts den Viechern mit Glyphosat.

Denn das wird erst in zig Jahren verboten.

Dann sind die Wölfe längst bei den Toten.

Der Vers auf den Regierungsleiter

Ganz oben auf der Regierungsleiter thront er wie kein Zweiter

In der SPD ist er, doch auch ihr Gegenteil: Stephan Weil.

Seit Jahren eilt ihm ein Ruf voraus, ein deutschlandweiter.

Doch in Niedersachsen will er bleiben bis aufs Altenteil.

Wenn im Herbst die Wähler hier zur Urne schreiten,

heißt es, wechselt er in der Koalition die Seiten.

Im grünen Rock wieder auf den Bock, Waidmannsheil, sagt Stephan Weil.

Nun ist aber Schluß mit Verse schreiben.

Nächste Woche wieder Prosa. Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer