Gifhorn

Moin. Früher haben die Leute zuerst die Coronazahlen morgens nachgeguckt, heute gucken se aufe Spritpreise. Eins is auf jeden Fall immer richtig, es is immer besser, wenn man gestern noch getankt hätte. Seit einer Woche galoppieren die Preise durche Decke, und nicht nur Putin kassiert den Mehrwert, sondern unser Staat genauso: Mit jedem Cent erhöht sich auch die Mehrwertsteuer und die Mineralölabgabe und neuerdings diese CO2-Sondersteuer.

Was also könnte man sofort tun? Der Staat könnte auf seine schmierigen Kriegsgewinne verzichten; mindestens Märchensteuer runter. Warum tut ers aber nicht? Teurer Sprit ist der feuchte Traum der Lastenfahrradfraktion bei den Grünen und die müssen besänftigt werden, damit sie die 100 Milliarden für die Bundeswehr durchwinken.

Der gute Bonbon-Onkel erhöht die Pendlerpauschale

Und andererseits senkt der Staat nur sehr ungern irgendwelche Steuern, lieber läßt er sich feiern als guter Bonbon-Onkel, der die Pendlerpauschale erhöht, von dem Geld, das er uns vorher weggenommen hat. So isser nu mal.

Mich betrifft das jetzt bloß am Rande, denn mein Lanz fährt mit altem Frittenfett, und das kommt, soweit ich weiß, nich aus Rußland.

Wo ich gerade „Frittenfett“ sage, jetzt geht das schon wieder los, wie vor zwei Jahren bei dem ersten Lockdown: Unser Omma bunkert wieder Vorräte. Aber was für welche! Nich bloß alles, was irgendwie in nen Einmachglas passt, wird eingekocht: Schweinefüße, Würstchengulasch, Steckrübensuppe – ihre Lieblingsgerichte. Alles was ich gerne esse, is nich dabei.

Mit dem Schlüpfergummi in der Schublade lässt sich’s besser schlafen

Jetzt hat se aber auch noch zehn Meter Bielefelder Schlüpfergummi gekauft für wenn die schlechten Zeiten kommen. Sag ich: Omma, soviel Schlüpfer hast Du gar nich, um die alle aufn Mal umzurüsten. Mag alles wohl sein, aber haben is besser als brauchen, und ehe sie mitte Unnerbuchse auf halb Acht im Regen stehen täte, könnte sie ruhiger schlafen mit zehn Meter von dem Gummi in der Hinterhand, das wäre noch reine Friedensware, das würde man später sicher gar nich mehr kriegen.

Außerdem wüßte sie gar nicht, ob wir bei den Rohstoffen für Schlüpfergummi nich von Rußland abhängig wären. Sag ich: Wahrscheinlich kommt das original Bielefelder Schlüpfergummi schon längst aus China. Um so schlimmer, sagt Omma und hat sich gleich noch weitere zehn Meter beim Gummihöker bestellt, denn den Chinesen könnte man ja auch nich mehr trauen. Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer