Schon ewig wünscht sich meine Schwester einen Senkgarten. Zuerst wusste ich noch nicht einmal, was das ist. Inzwischen kann ich es erklären. Ein Senkgarten ist ein großes, aber hübsch dekoriertes Loch im Garten. Ähnlich einem in den Erdboden eingelassenen Swimmingpool ohne Wasser, der als Terrasse genutzt wird. Quasi eine tiefergelegte Terrasse. In der Regel umgibt eine Steinmauer den Senkgarten. Aber wozu braucht jemand eine Terrasse in einem Loch? Das hat sich mir nie erklärt. Bis meine Schwester berichtete, dass sie endlich ihren ersehnten Senkgarten bekäme. Ihr Hund war mit den Erdarbeiten schon beachtlich vorangeschritten.

„Wir warfen uns in die bunten Blätter, kullerten darin herum“

Begonnen hatte das Ganze damit, dass er bei der Gartenarbeit behilflich sein wollte und sich an einem zunächst unscheinbaren Loch verausgabte. Plötzlich sah meine Schwester ihren Senkgarten vor sich. „Weißt du noch?“, begann sie am Telefon eine Reise in unsere Kindheit. Darin spielte die Kompostkuhle meines Opas eine wesentliche Rolle. Die betonierte Einlassung im Erdboden war jedoch viel mehr als das. Im Frühjahr diente sie als Frühbeet, im Herbst wurde sie vor allem mit Laub, aber auch etwas Kompost gefüllt. Daraus wurde dann wieder ein Teil der Erde für das Frühbeet gewonnen. Uns Kinder interessierte nur die Laub-Phase. Wir warfen uns in die bunten Blätter, kullerten darin herum oder lagen einfach nur da und sahen in den Himmel.

Die „Mupfel“: Der Inbegriff eines perfekten Platzes

An dieser Stelle kommt „Urmel aus dem Eis“ von der Augsburger Puppenkiste ins Spiel, woraus meine Schwester ihre eigene Version eines populären Spruchs aufsagte: Die Sonne zieht über mich hinweg. Der Mond zieht über mich hinweg. Und die Wolken ziehen über mich hinweg. Bis heute ist diese Urmel-Sache, bei der es um einen gemütlichen Platz in einer Muschel geht, die in der Serie wegen eines tierischen Sprachfehlers „Mupfel“ heißt, bei meiner Schwester und mir der Inbegriff des perfekten Platzes unter freiem Himmel. Und genau das war unser Laubbett im Garten meines Opas. Im Nachhinein denke ich sogar, dass er das natürliche Vorbild für die modernen Bälle-Bäder war.

Wie auch immer – meine Schwester hatte ihr Leben lang davon geträumt und der Hund hatte es ihr geschenkt. Zu der Erkenntnis, dass dieses neue Loch ihr erträumter Senkgarten werden sollte, trug auch der Wind bei. Denn er wehte viel Laub in genau diese Kuhle. Auch das ist einer der großen Vorteile eines Senkgartens – der Wind weht über diese geschützte Garten-Mupfel hinweg. An jedem freundlichen Herbsttag stelle ich mir nun vor, dass meine Schwester wieder dieses Kompostkuhlen-Gefühl erlebt. Ich wollte auch zurück in die Laubkuhle meines Opas! Mein Hund hat jetzt mit den Erdarbeiten begonnen. Weil das aber alles noch dauert, habe ich schon mal Laub geharkt. Wenn ich mich in den Haufen lege, zieht die Sonne über mich hinweg. Und der Wind zieht über mich hinweg. Und die Wolken … wunderbar so eine Laub-Mupfel!

