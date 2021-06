Gifhorn

Vierblättriger Klee, Steine am Strand, Kleinmöbel auf Dachböden – ich gehöre zu den Sachensuchern unter den Menschen. Das weiß ich, seit ich zum ersten Mal Pippi Langstrumpf gelesen habe. Sachen, das können laut Pippi Goldklumpen, Straußfedern, tote Rattenoder kleine Schraubenmuttern sein. Bei mir ist es ganz ähnlich.

Einmal habe ich im Wald mit meiner Tochter mehrere braune Flaschen gefunden, die scheinbar alt waren. Sie wieder auf Hochglanz zu waschen, hat eine Weile gedauert. Aber nun dienen sie uns als Vasen für Blumen oder Federn. Okay, es stellte sich heraus, dass es handelsübliche Bierflaschen sind. Nicht alt. Nicht ungewöhnlich. Aber wegen des schönen Fundmoments bleiben sie für mich besonders. Und etwas zu finden, das irgendwie besonders ist, erfüllt mich auf magische Weise mit einem Glücksgefühl.

Sinnbefreites Spazierengehen ist auf dem Land sonst ja nicht so verbreitet

Daher hatte ich natürlich Interesse an einer Schatzsuche, die Bekannte von mir seit einiger Zeit regelmäßig an den Wochenenden organisieren. Die Idee war in der strengen Lockdown-Phase entstanden und ein paar Leute im Dorf hatten endlich einen Grund gefunden, auch mal so einen angesagten Spaziergang zu machen. Sinnbefreites Spazierengehen ist auf dem Land sonst ja nicht so verbreitet, weil die meisten Leute ohnehin ständig draußen und körperlich beschäftigt sind. Doch nun galt es, einen Schatz zu finden.

Ich selbst wurde erst später Teil der Aktion. Gerade, als die ganzen Corona-Beschränkungen gelockert wurden und sich die Schatzsuchenden in etwas größeren Gruppen auf den Weg machten. Zum ersten Mal nach langer Zeit traf ich wieder auf mehr als zwei Menschen gleichzeitig. Meine Stimmung war geradezu überschwänglich und ich wusste plötzlich, wie sehr ich Menschen vermisst hatte. Und dann fand mein Mann auch noch die Schatzkiste!

Eine überraschende Party mitten im Wald

Irgendwer hatte alkoholische Getränke im Rucksack, um auf diesen feierlichen Moment anzustoßen. Da standen also ein paar Menschen mit jeweils einem einzigen Getränk im Wald und ich hatte das mittlerweile ungewohnte Gefühl, eine Art Party zu feiern. Als Finder mussten wir in der Woche darauf, so besagten es die Regeln, den Schatz verstecken. Als also überall wieder ziemlich viel erlaubt war, hängten mein Mann und ich alte Schießstand-Blumen als Hinweise in Bäume und bereiteten eine Schatzsuche vor.

Nicht die Welt, aber immerhin die nächste Stadt hätte uns quasi offen gestanden. Wir hätten alles machen können, was ich mir monatelang erträumt hatte. In einem Café sitzen, eine kleine Shopping-Tour – irgendwohin fahren, wo wirklich viele Menschen gewesen wären. Und was haben wir gemacht? Wir sind mit ein paar Erwachsenen durch den Wald gezogen und haben Schnitzeljagd gespielt. Meistens reicht schon die Möglichkeit, etwas tun zu können, um völlig glückselig etwas anderes zu tun. Der wahre Schatz war die freie Entscheidung.

Von Anke Weber