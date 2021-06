Landkreis Gifhorn

Überall werden die Wiesen gemäht. Erster Schnitt. Das duftet wunderbar nach frischem Gras und Heu und markiert für mich jedes Jahr den Beginn des Sommers. Leider hat diese Mäh-Aktivität auch eine weniger erfreuliche Seite. Denn der erste Grünschnitt fällt in die Brut- und Setzzeit. Genau in dieser Zeit tummeln sich in den Wiesen Wildtiere wie Rehe, Bodenbrüter und Feldhasen, die mit der Aufzucht ihres Nachwuchses beschäftigt sind.

So werden zum Beispiel Rehkitze von ihren Müttern in den Wiesen abgelegt und ducken sich bei Gefahr tief ins Gras, um sich vor Feinden zu schützen. Und dazu gehört eben auch die Mähmaschine, die im Tierreich ganze Familientragödien verursacht. Um derartiges Leid zu verhindern, werden oft Drohnen mit Wärmebildkameras über die Wiesen geschickt, um diese abzusuchen. Aber wenn es an Vorlaufzeit fehlt, bleibt nur die traditionelle Variante zu Fuß. Und so pflügte sich mein Körper neulich mal wieder durch oberschenkelhohes Gras.

Kleine platte Stellen am Rand der großen Wiese

Zwei Frauen und zwei Hunde – das ist nicht viel, um zwei große Wiesen abzusuchen. Vorweg: Ich hatte am nächsten Tag Muskelkater, und die absolvierten Schritte haben gefühlt das Fitnessprogramm einer ganzen Woche ersetzt. Aber der Einsatz hat sich gelohnt. Schon auf der ersten Wiese fanden wir am Rand Liegestellen. Kleine platte Stellen, die das gleiche Erstaunen verursachen wie Kornkreise. Sobald man sich also fragt, woher ein Kreis im hohen Gras stammt, ist höchstwahrscheinlich schon eine Kitz-Liegestelle identifiziert. Und bei Sichtung einer solchen Stelle besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, in der Nähe auch ein Kitz zu finden.

Vorsichtig haben wir uns nur noch mit Trippelschritten vorwärts bewegt und die nächsten Zentimeter akribisch abgesucht. So ein ins Gras geducktes Reh-Baby ist äußerst schwierig ausfindig zu machen. Nur weil eine uns begleitende Hündin wie paralysiert an einer Stelle verharrte, war irgendwie klar, dass sich dort etwas Interessantes verbergen musste. Unser erstes Kitz!

Die Aufschrift auf dem Karton passt nicht so richtig

Wie ich es früher unter Anleitung gelernt hatte, setzten wir es in den mitgebrachten und mit Gras gefüllten Karton, den wir im Schatten am Rand der Wiese deponierten. Später habe ich entdeckt, dass es extra Kartons für die Rehkitzrettung zu kaufen gibt. Auf unserem stand „Frischfleisch für den Hund“. Unglückliche Wahl. Aber andere Kartons hatte ich auf die Schnelle nicht. Überhaupt war ich schon froh, noch einen zweiten Karton zu haben, denn auf der nächsten Wiese fanden wir ein weiteres Kitz.

Wir waren auf der Stelle schockverliebt. Es war noch viel kleiner als unser erstes Kitz. Das war doch Bambi! Also das echte aus dem Film! Wie sollten wir da nur unseren Streichelreflex unter Kontrolle halten? Baby-Rehe sollten ja so wenig wie möglich berührt werden. Das ist hart. Hat mich sofort an die besten Sachen früher im Laden erinnert und den enttäuschenden Spruch dazu: Nur gucken, nicht anfassen.

Von Anke Weber